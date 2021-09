»Jetzt zählt jede weitere Unterstützung«

imago images/snapshot/ B Niehaus Ein Jahr nach dem Genozid an den Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat protestieren Aktivisten auf dem Alexanderplatz (Berlin, 3.8.2015)

Im Jahr 2014 rückte die Terrormiliz »Islamischer Staat«, kurz IS, in die Gebiete Südkurdistans vor, die sich im Norden des Iraks befinden. Was passierte damals mit den Jesidinnen und Jesiden dort?

Am 3. August 2014 ist der IS in die Hauptsiedlungsgebiete der Jesiden im Nordirak einmarschiert und hat dort mehr als 5.000 Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit getötet. Das Ziel war es, das ganze Volk zu vernichten. Der IS hat über 7.000 Personen entführt und verschleppt, von denen bis heute noch über 2.500 vermisst werden. Die entführten Frauen und Kinder wurden als Arbeits- und Sexsklavinnen an IS-Anhänger verkauft und in deren Haushalten gefangengehalten. Bis heute befreien kurdische Spezialeinheiten Frauen und Kinder aus IS-Gefangenschaft.

In einer Petition fordern Sie, dass der Bundestag den Genozid an den Jesidinnen und Jesiden anerkennt. Was hätten die Betroffenen davon?

Das Europäische Parlament und die Vereinten Nationen haben den Genozid schon als solchen anerkannt. Auch Belgien und die Niederlande haben das getan. Die Anerkennung des Völkermords hätte Auswirkungen für die Gesellschaft hierzulande, denn viele deutsche IS-Rückkehrer behaupten, sie hätten im sogenannten Islamischen Staat nur als Köche oder Fahrer fungiert, um hohen Strafen zu entgehen und ihre Verbrechen zu verschleiern. Aus Mangel an Beweisen werden sie dann häufig nur zu Bewährungsstrafen verurteilt. Dabei sind diese Rückkehrer gefährlich, viele haben die Ideologie des IS nicht abgelegt. Würde der Genozid an den Jesiden als Völkermord anerkannt, könnten alle Rückkehrer, ob angeblich Koch, Sanitäter oder Fahrer, wegen Beihilfe zum Völkermord angeklagt werden.

Allein im Al-Hol-Camp im Nordosten Syriens leben Zehntausende IS-Angehörige. Viele von ihnen sind europäische Staatsbürger, und alle wollen wieder zurück nach Europa. Wenn die kurdische Selbstverwaltung diese Menschen dort nicht mehr beherbergen kann, werden sie in ihre Heimatländer zurückkehren. Al-Hol ist nur ein Beispiel, im Irak gibt es vergleichbare Camps.

Gibt es praktische Folgen für Jesidinnen und Jesiden, sollte der Genozid anerkannt werden?

In der BRD lebt die größte Diasporagemeinde der Jesiden, ungefähr 250.000 Personen. Das ist mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung der Jesiden. Bei Anhörungen zu Asylverfahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge würden jesidische Personen nach einer Anerkennung des Völkermords als verfolgte Minderheit aufgeführt. Dann müsste nicht jede Person ihr Schicksal und ihre Gründe für die Flucht separat erzählen. Das ist wichtig, denn es kann retraumatisierend wirken, diese Geschichte in der Behörde erzählen zu müssen. Zudem würde dieser Schritt bei Asylanträgen helfen, denn dann wäre klar, dass die Angehörigen der jesidischen Religionsgemeinschaft wegen des Völkermordes geflohen sind.

Wie schätzen Sie die Chancen für die Anerkennung ein?

Damit die Anerkennung des Genozids an den Jesiden als Völkermord im Bundestag diskutiert wird, müssen wir 50.000 Unterschriften für die Petition sammeln. Das ist eine hohe Zahl. Anfang dieser Woche hatten wir online gut 3.500 Unterschriften gesammelt, dazu ungefähr 12.000 in Fußgängerzonen. Das reicht noch nicht aus, daher zählt jetzt jede weitere Unterstützung. Die Zeit rennt uns davon, am 23. September 2021 endet die Frist.

Was passiert, wenn nicht genug Unterschriften zusammenkommen?

Wenn wir nicht genug Unterschriften sammeln, ist der Bundestag nicht verpflichtet, die Anerkennung des Genozids zu diskutieren. Falls wir das Ziel von 50.000 Unterschriften erreichen, muss sich der Bundestag des Themas annehmen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, diese Frage in das deutsche Parlament zu bringen: Einer der Abgeordneten kann das Thema vorschlagen, und dann wird es besprochen. Das ist im Bundestag bisher noch nicht passiert. Auch wenn hierzulande die größte Diasporagemeinschaft der Jesiden lebt: Ihre politische Stimme ist sehr leise.