Regierungskrise in Rumänien

Vadim Ghirda/AP/dpa Unter Druck: Der rumänische Ministerpräsident Florin Citu (Bukarest, 23.12.2020)

Bukarest. In Rumänien spitzt sich die seit Tagen andauernde Regierungskrise zu: Nach heftigem Streit mit dem Ministerpräsidenten Florin Citu hat die öko-liberale Koalitionspartei USR-Plus am Montag abend in Bukarest den Rücktritt all ihrer sechs Minister angekündigt. Bereits am Freitag hatte USR-Plus zusammen mit der faschistischen Oppositionspartei AUR im Parlament einen Misstrauensantrag gegen Citu eingereicht. Wann darüber abgestimmt wird, war zunächst unklar. Ohne USR-Plus hat Citu im Parlament keine Mehrheit. Im Streit zwischen USR-Plus und Citu geht es um die Verteilung von Finanzmitteln an Kommunalpolitiker sowie um die Justizpolitik. USR-Plus kritisiert, dass Citu Millionen Euro an Haushaltsmitteln an die eigene Parteiklientel verteilen wolle, um seine Wahlchancen zum Vorsitzenden seiner Partei PNL zu erhöhen. USR-Plus wirft zudem der PNL sowie der mitregierenden Ungarn-Partei UDMR vor, »Justizreformen« zu blockieren, die von der EU sowie von der Venedig-Kommission gutgeheißen werden. (dpa/jW)