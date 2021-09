EPA/JOSE COELHO 1997 in 2021? Saint Etienne macht’s möglich

Seit 1991 produzieren die beiden ehemaligen Musikjournalisten Bob Stanley und Pete Wiggs mit der Sängerin Sarah Cracknell als »Saint Etienne« den perfekten, oft nostalgischen Dancepop. Seit 1991 heißt, so erschreckend das ist, seit 30 Jahren. In den als Vergleichswert immer sehr nützlichen Rolling-­Stones-Einheiten deckt das die Zeit von »Out of our Heads« (1965) bis »Voodoo Lounge« (1994) ab. Oder: Die Zeit von Ludwig Erhard bis kurz vor Gerhard Schröder, vom Vietnamkrieg bis zum Balkankrieg und vom Minirock bis kurz nach dem Grunge-Look. Also eine beträchtliche Zeit. Mal passte die Musik in die Lebensumstände, mal nicht so, aber immer war sie unaufdringlich schlau und von trügerischer Leichtigkeit, die einen die Melancholie, die in den Stücken mitschwang, fast vergessen ließ.

Was Saint Etienne besonders machte, waren aber nicht unbedingt die nahezu perfekten Singles der Briten, sondern insbesondere die Alben, die die einzelnen Songs in ein vages Narrativ einspannten – mit Interludes, die aus nebulösen Sounds bestanden, die Erinnerungen triggerten, aus dem Unbewussten hervorholten. Melodiefragmente alter Fernseh- und Radiojingles, halbvergessener Songs, Klänge aus der Vergangenheit. Diese Erinnerungen wurden durch ihre Funktion als Bindeglieder zwischen den Songs in Beziehung zur Gegenwart gesetzt. Das Gefühl von damals zum Gefühl von heute. Der Mensch, der man damals war, zu dem Menschen, der man heute ist. Und dieses durch die Inkongruenz der beiden Ichs hervorgerufene Spannungsverhältnis ist für einen Gutteil der Melancholie verantwortlich. Sich an Idealen und Vorstellungen zu messen, die man vor zehn oder 20 Jahren hatte, hält kaum jemand unbeschadet aus.

»I’ve Been Trying To Tell You« weitet nun diese Interludes auf Albumlänge aus. Konventionelle Songs fehlen, das Album besteht aus Soundscapes, wiederholten einfachen Sätzen, Erinnerungsloops ohne Strophe oder Refrain. Eine Traumatmosphäre, den Zustand zwischen Schlafen und Wachen evozierend. Die erinnerte Zeit ist diesmal die Periode zwischen 1997 und 2001, zwischen dem Wahlsieg von Labour nach fast 20 Jahren Tory-Regierung und den Anschlägen vom 11. September.

Für viele, insbesondere in Großbritannien, stellte dieser Zeitabschnitt einen viel zu kurzen Moment des Aufatmens, der Hoffnung und der Bewegung dar. Natürlich war ­Anthony Blair ein Arschloch und überzeugter Kapitalist, aber nach Margaret Thatcher und John Major – zumindest in einigen gesellschaftlichen Belangen – doch ein Zeichen erhoffter Veränderung. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht täuscht die Erinnerung und verklärt die Vergangenheit. Und genau diese Unzuverlässigkeit der Erinnerung – die Tatsache, dass Erinnerung immer ein Konstrukt ist, niemals eine exakte Abbildung der damaligen Realität, sondern ein subjektiv gefärbtes Bild – ist eins der Themen von »I’ve Been Trying To Tell You«.

Das individuell verzerrte Bild dieser Zeit bringt natürlich auch Erinnerungen an die Hoffnungen und Vorstellungen mit sich, die man damals hatte. An den Menschen, der man damals war, ein Schattenbild des Menschen, der man hätte werden können. An die Gesellschaft, wie sie damals war, und wie man glaubte, dass sie werden könne. Die Vision eines alternativen Zeitstrahls, einer nicht zur Existenz gelangten Zukunft. Ein Thema, mit dem sich das Hauntology-Genre seit Jahren auseinandersetzt, mit dem sich Mark Fisher eingehend beschäftigt hat. Insbesondere die Bands des Ghost-Box-Labels wie The Advisory Circle, Belbury Poly oder The Focus Group haben hier Pionierarbeit geleistet. Dass Saint Etienne in die Ahnenreihe dieses Genres gehört, machen die Band mit »I’ve Been Trying To Tell You« mehr als deutlich. Das Album ist mehr Hauntology als es Saint Etienne ist, was Stanley, Wiggs und Cracknell erreichen, indem sie die immer vorhanden gewesenen Nebenaspekte in den Mittelpunkt stellen. Und das funktioniert zu diesem Zeitpunkt besser als ein Album voller Popperlen.