Verdi weist Arbeitgeberangebot für Vivantes-Töchter zurück – Streiks gehen Montag weiter

Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg meldete am Sonntag die Ablehnung des Angebotes für ­Vivantes-Töchter – Streiks gehen am Montag weiter:

Die Verdi-Tarifkommission hat ein am Freitag nachmittag übermitteltes Verhandlungsangebot der Arbeitgeber für die Vivantes-Tochtergesellschaften als unzureichend zurückgewiesen. »Die Streiks bringen Bewegung in den Tarifkonflikt. Zum ersten Mal überhaupt hat Vivantes das Ziel einer Angleichung der Löhne und Arbeitsbedingungen an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) akzeptiert. Sie bieten an, das TVöD-Niveau erst im Jahre 2028 zu zahlen. Damit sollen die Beschäftigten sieben Jahre hingehalten werden. So lange können sie nicht mehr warten. Daher ist dieses Angebot vollkommen unzureichend und muss deutlich nachgebessert werden, damit es verhandlungsfähig ist«, sagt die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Feldkötter.

So wird in dem Arbeitgeberpapier zwar als Ziel die Erreichung des TVöD-Niveaus benannt – allerdings erst 2028 und unter Vorbehalten. »2028 ist viel zu lange hin, die Beschäftigten bekämen noch viele Jahre für die gleiche Arbeit weniger Geld.« (…)

»Das Angebot bietet keinen Anlass, den Streik auszusetzen«, sagt Meike Jäger, Fachbereichsleiterin Gesundheit bei Verdi in Berlin und Brandenburg. Deshalb habe die mit ehrenamtlichen Beschäftigten besetzte Tarifkommission der Gewerkschaft am Freitag nachmittag beschlossen, den Streik am Montag unbefristet fortzusetzen. Am Wochenende werde in den Vivantes-Tochtergesellschaften planmäßig nicht gestreikt. (…)

ATTAC berichtete am Sonnabend über die Demonstration gegen die Automobilausstellung IAA für eine echte Mobilitätswende:

(…) Unter dem Motto #aussteigen forderte die bunte Demo eine klare Abkehr von der autodominierten Verkehrspolitik und Vorrang für den Fuß-, Rad- und Nahverkehr. Die Politik müsse sich endlich aus der erdrückenden Umarmung der Automobilindustrie befreien, um einen klimafreundlichen Verkehr für alle zu ermöglichen. (…)

Eine #aussteigen-Radstafette aus Frankfurt war bereits am 6. September Richtung München aufgebrochen. Heute am frühen Morgen starteten große Gruppen von Radfahrenden unter anderem aus Regensburg, Augsburg und Rosenheim zur großen Fahrraddemo. Insgesamt 16 Fahrradrouten mit Zehntausenden Menschen aus dem ganzen Münchner Umland führten zur Fußgängerdemo in der Münchner Innenstadt. Auf der letzten Etappe der Sternfahrt schloss sich eine Kinderdemo an, bei der zahlreiche Familien sichere Wege besonders auch für Kinder forderten. Bei der großen Abschlusskundgebung auf der Theresienwiese forderte das Demobündnis die faire Verteilung des öffentlichen Raumes mit Vorrang für den Fuß- und Radverkehr, den massiven Ausbau von Bus und Bahn und klimaneutralen Verkehr bis 2035. (…)

Die Organisation der #aussteigen-Demo wurde im Vorfeld erheblich durch die bayerischen Behörden erschwert. Mehrere Routen mussten wenige Tage vor der Demo umgeplant werden, die Führung über Autobahnabschnitte wurde gänzlich untersagt. Der Alltagsradverkehr in München war während der IAA massiv behindert. Das Bündnis kritisierte die Ungleichbehandlung der Zivilgesellschaft gegenüber der Automobilindustrie bei der Nutzung des öffentlichen Raums scharf.