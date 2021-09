»Es hieß, uns drohe bei einer Auslieferung kein Schaden«

Privat Sinem Mut (links) und Anil Kaya müssen in der BRD darum kämpfen, nicht weiter von türkischen Behörden drangsaliert zu werden

Obwohl Sie in der Türkei eine hohe Haftstrafe erwartet, ist Ihr Asylantrag hierzulande abgelehnt worden. Ihre Klagen dagegen sind vor bayerischen Gerichten gescheitert. Wie wird die Ablehnung Ihres Antrags begründet?

Sinem Mut: Wir hatten in Deutschland Zuflucht gesucht, weil wir in der Türkei verfolgt wurden. Unsere Familien und unsere Berufe mussten wir hinter uns lassen. Die Ablehnung unseres Asylantrags ist eine schlimme Ungerechtigkeit. In der Begründung hieß es, wir seien »zu politische Menschen«, der Prozess und die gegen uns verhängten sechseinhalb Jahre Haft seien fair. Es gebe auch keine Folter in den türkischen Gefängnissen, hieß es weiter, uns werde bei einer Auslieferung kein Schaden drohen. Wir haben diese Begründungen viele Male gelesen, aber wir erleben immer wieder noch denselben Schock.

Sie sind in der Türkei in Abwesenheit verurteilt worden, weil Sie Mitglieder der Maoistischen Kommunistischen Partei der Türkei, MKP, sein sollen, die dort auf einer Liste der Terrororganisationen steht. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?

Anil Kaya: Wir hatten keine Zugehörigkeit zu dieser oder einer anderen illegalen Organisation. Wir widersetzten uns den Praktiken der Türkei unter Präsident Erdogan, die Menschenrechte und Freiheiten zerstören. Dafür wurden wir bestraft. In der Türkei ist die Einstufung als Mitglied in einer als terroristisch bezeichneten Organisation das gängige Mittel, Oppositionelle aus dem Weg zu schaffen. Dies ist der Grund für unsere Bestrafung. Nichts anderes.

In türkischen Gefängnissen droht Ihnen Folter. Sie, Frau Mut, waren dort bereits zwei Monate in einem Frauengefängnis in Gewahrsam. Was haben Sie dort erlebt?

S. M.: In den Berichten nationaler und internationaler Menschenrechtsorganisationen finden sich Dutzende Berichte von Verletzungen des Rechts auf Leben in den Gefängnissen der Türkei, die von schwerer Isolation bis hin zu Folter reichen. Dort inhaftiert zu sein, kommt der Folter bereits sehr nahe. In türkischen Gefängnissen sitzen Hunderte Menschen, die nur wegen Kritik an Erdogan verurteilt wurden. Ich war zwei Monate in einem dieser Gefängnisse. Und selbst in diesen »nur« zwei Monaten wurde ich zweimal schwer angegriffen.

Wie bewerten Sie die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF, und der bayerischen Gerichte? Warum glaubt man der türkischen Justiz offenbar mehr als Ihnen?

S. M.: Wir haben vor dem BAMF auf die faschistischen Praktiken Erdogans hingewiesen und erklärt, dass die Justiz in der Türkei nicht unabhängig agiert und es dort keine Demokratie gibt. Doch so wie es aussieht, waren wir nicht überzeugend. Sie sagten uns: Selbst wenn es in der Türkei Gesetzlosigkeit und Faschismus gibt, wird Ihnen dort nichts passieren.

Wie geht es für Sie weiter? Haben Sie noch eine juristische Möglichkeit, die Ausreise zu verhindern?

A. K.: Am 21. August wurden wir aufgefordert, das Land zu verlassen. Unsere Anwälte machten erneut von unserem Asylrecht Gebrauch, und wir reichten unsere Unterlagen beim BAMF ein. Jetzt sind wir wieder in der Bewertungsphase. Wir wissen nicht, wann und wie es enden wird. Cemal Bozoglu, Abgeordneter der Grünen im Bayerischen Landtag, wird unsere Akte ins Parlament bringen. Wenn wir bei beiden Versuchen keine Ergebnisse erzielen, werden wir an die Türkei ausgeliefert.

Unsere Anwälte erklärten, dass wir im Falle einer Auslieferung an die Türkei sowohl wegen unserer Präsenz in den Medien als auch wegen der erhaltenen Strafe inhaftiert werden. Seitdem wir mit unserem Fall an die Öffentlichkeit gegangen sind, erhalten wir Drohungen und Beleidigungen. Dabei setzen wir nur darauf, dass eine offensichtliche Ungerechtigkeit korrigiert wird. Wir haben um Solidarität gebeten und erhielten in der Folge von vielen Institutionen, Einzelpersonen und Parteien Solidaritätsbotschaften.