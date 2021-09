Neues Kabinett steht

imago images/ZUMA Wire Ein Milliardär soll’s richten: Nadschib Mikati spricht nach der Einigung zur Presse (Beirut, 10.9.2021)

Nach mehr als 13 Monaten gibt es im Libanon eine neue Regierung. Der libanesische Präsident Michel Aoun und der designierte Ministerpräsident Nadschib Mikati haben sich auf die Aufstellung eines neuen Kabinetts geeinigt. In Anwesenheit von Parlamentssprecher Nabih Berri unterzeichneten die beiden Politiker am Freitag ein entsprechendes Dekret. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020 war die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Hassan Diab zurückgetreten.

Der Multimilliardär Mikati zählt zu den reichsten Männern im Libanon. Als Abgeordneter vertritt er die nordlibanesische Hafenstadt Tripoli, die zu den ärmsten Städten des Landes gehört. 2005 war Mikati nach der Ermordung von Rafik Hariri für wenige Monate geschäftsführender und zwischen 2011 und 2014 dann Ministerpräsident. Die Lage sei schwierig, sagte er nun vor Journalisten im Präsidentenpalast Baabda. Die Libanesen müssten »ihren Gürtel enger schnallen« – »Wir müssen uns die Hände reichen«, so Mikati. »Vereint in Hoffnung und Entschlossenheit« müsse man zusammenarbeiten. Wirtschaftskrise, Bildung, Gesundheitsversorgung und die enorme Abwanderung von Fachkräften stünden ganz oben auf seiner Prioritätenliste, sagte Mikati.

Dem neuen Kabinett gehören 23 Minister und eine Ministerin an. Die einzige Frau in der neuen Regierung heißt Najla Riashi und wird das Ministerium für Administrative Entwicklung leiten. Finanzminister soll mit Yousef Khalil ein leitender Angestellter der umstrittenen Zentralbank werden. Ausgebildet in Frankreich und Großbritannien, leitete Khalil als Direktor die Finanzoperationen der Zentralbank und gilt als enger Vertrauter von Riad Salameh, der dem Geldinstitut seit 20 Jahren als Direktor vorsteht. In Frankreich, Großbritannien und in der Schweiz laufen gegen Salameh Untersuchungen wegen Geldwäsche, Veruntreuung und Betrug.

Sobald das Parlament der neuen Regierung das Vertrauen ausgesprochen hat, werde man die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) wieder aufnehmen, erklärte Mikati. USA, Frankreich und Deutschland hatten den Libanon wiederholt aufgefordert, seine ineffektiven, aber wertvollen Wirtschaftszweige – Strom, Wasser, Telekommunikation und die zukünftige Gasförderung – zu »reformieren«, um mit dem IWF eine Vereinbarung über Kredite zu erzielen. IWF-Vereinbarungen sehen allerdings die Privatisierung von staatlichen Wirtschaftszweigen und den Abbau staatlicher Subventionen vor. Die USA, die im IWF die Stimmenmehrheit hält, hat signalisiert, im Falle von »Reformen« einem IWF-Kredit für das Land zuzustimmen.

In den USA, Frankreich und Deutschland wurde die Regierungsbildung von Mikati begrüßt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin forderte rasche und spürbare Fortschritte von der neuen Regierung und die »Wiederaufnahme der Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds«.

Die Kommunistische Partei des Libanon kritisierte die neue Regierung indes als »Kopie der vorherigen Regierungen«. Keine Partei und keine Regierung werde eine Lösung im Sinne der Libanesen erreichen, solange nicht das konfessionelle System überwunden werde. Die größte Partei in der neuen Regierung sei die »Partei von Banken und Kapital«, hieß es in der Erklärung. Die Libanesen sollten »ihren Gürtel enger schnallen«, um »die Interessen der Milliardäre, Banker und Großanleger« zu schützen.

Für rund 500.000 Menschen, die als arm und mittellos gelten, wird aktuell eine Scheckkarte vorbereitet, mit der die Inhaber Lebensmittel erhalten können, die über Geld von internationalen Gebern und UN-Hilfsorganisationen subventioniert werden. Nach UN-Angaben gelten drei Viertel der Bevölkerung als arm.