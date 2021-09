Ohne Erfolgsaussicht

imago images/Alexander Pohl Kraft­mei­e­rei: Die Splitterpartei »Der III. Weg« übt sich in martialischen Auftritten, wie hier in München (25.4.2021)

In loser Folge berichtet junge Welt bis zum Wahltag am 26. September über Parteien, die für den Bundestag beziehungsweise das Berliner Abgeordnetenhaus und den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern antreten.

Insgesamt 53 Parteien treten am 26. September zur Bundestagswahl an. Unter ihnen finden sich neben den etablierten auch eine Reihe von rechtskonservativen bis faschistischen Parteien. Die offen neonazistischen Splitterparteien »Der III. Weg« und die NPD nehmen an den in knapp zwei Wochen stattfindenden Wahl teil und konkurrieren somit um dasselbe Wählerpotential.

Die Anhängerschaft der Kleinstpartei »Der III. Weg«, die 2013 gegründet wurde und laut den Verfassungsschutzbehörden über knapp 600 Mitglieder verfügen soll, gilt als äußerst gewaltbereit und setzte in der Vergangenheit auf martialische öffentliche Aufmärsche. Erst zu Beginn der zurückliegenden Woche sorgte die Partei bundesweit für Empörung, da sie unter anderem im sächsischen Zwickau Wahlkampfplakate mit der Aufschrift »Hängt die Grünen!« aufhängen ließ. In der Folge stritten die zuständigen Behörden darüber, ob es sich bei besagter Parole um einen Aufruf zum Mord handelte oder nicht. Während die Staatsanwaltschaft Zwickau zunächst keinen Straftatbestand erkennen konnte, da man nicht wisse, wer genau angesprochen werde, kassierte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden als übergeordnete Behörde die Entscheidung und forderte die Zwickauer Behörde auf, doch Ermittlungen aufzunehmen.

Provokation dieser Art sind indes nicht neu. Auf ähnlich perfide Wortspiele hatte in der Vergangenheit auch die faschistische Kleinstpartei »Die Rechte« gesetzt, die den Slogan »Wir hängen nicht nur Plakate« auf ihre Wahlplakate drucken ließ. Noch immer sind Plakate mit besagter Aufschrift bei der Partei zu bestellen. Allerdings wurden sie – offensichtlich aus Sorge vor neuerlichen Ermittlungen der Behörden – in einer neuen Auflage um die Unterzeile »Wir kleben auch Aufkleber« ergänzt.

Auch abseits ihrer Plakate setzt die Anhängerschaft von »Der III. Weg« auf ihre seit Jahren sattsam bekannte Provokationsstrategie. Erst am vergangenen Wochenende protestierten die Neonazis in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Olpe gegen den dort stattfindenden Christopher-Street-Day (CSD) von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen. Als »besonderer Gast und Redner«, wie die Faschisten auf ihrer Internetseite schreiben, war eigens der als »Volkslehrer« bundesweit bekannte Antisemit Nikolai Nerling angereist.

Die sich selbst als »nationalrevolutionär« bezeichnende Partei versucht, sich darüber hinaus als »Kümmererpartei« zu inszenieren. Neben kostenloser Hausaufgabenhilfe, körperlichen Ertüchtigungen und Sportangeboten bietet »Der III. Weg« mancherorts auch Kleiderkammern für finanziell schlecht gestellte Deutsche an. In ihrem Zehnpunkteprogramm wirbt die Partei für einen »deutschen Sozialismus« und eine »völkische Gemeinschaft«. Fundament ihres »deutschen Sozialismus« sei »die Erkenntnis, dass sich die Menschen im Rahmen verschiedener Kulturkreise und Lebensräume unterschiedlich entwickelt hätten«. Die Faschisten warnen vor einem »der natürlichen Ordnung« entgegenstehendem »Internationalismus (…) mitsamt seiner multikulturellen Ideologie jenseits jeder Vernunft«.

Von den Positionen der NPD unterscheiden sich die des »Der III. Wegs« nur minimal. Die Partei leidet seit Jahren an politischem Bedeutungsverlust und der anhaltenden Konkurrenz im faschistischen Lager. Auch personelle und finanzielle Querelen prägen das Erscheinungsbild der NPD in der Öffentlichkeit, die ihren aus dem Saarland stammenden Parteichef Frank Franz als Spitzenkandidat für die der zeitgleich zur Bundestagswahl stattfindenden Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt hat.

Obwohl aktuell nicht davon auszugehen ist, dass die NPD, die 2016 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte und dadurch nach zehn Jahren den Wiedereinzug in den Schweriner Landtag verpasste, bei den bevorstehenden Wahlen in zwei Wochen einen Erfolg verbuchen kann, geben sich die Neonazis in der Öffentlichkeit optimistisch. Sollten zumindest Achtungserfolge der Partei auch künftig ausbleiben, droht der NPD weiterer Bedeutungsverlust im extrem rechten Lager. Zudem dürfte sie dann eine Reihe weiterer Mitglieder an ihre Konkurrenzparteien »Die Rechte« und »Der III. Weg« verlieren, die als deutlich »aktionsorientierter« gelten und nicht den zweifelhaften Charme einer »Altherrenpartei« haben. Auch mit Blick auf die Finanzen ist das Abschneiden der extremen Rechten keineswegs ohne Bedeutung. So profitieren nur Parteien, die mindestens einen Stimmenanteil von 0,5 Prozent erreichen, von der staatlichen Wahlkampfkostenerstattung.

Neben den beiden explizit faschistischen Kleinstparteien treten auch eine Reihe weiterer rechter bzw. rechtskonservativer und christlich-fundamentalistischer Parteien zu den am 26. September anstehenden Bundestags- und Landtagswahlen an. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang unter anderem die »Deutschen Konservativen«, die »Deutsche Mitte«, die AfD-Abspaltung »Liberal-Konservative Reformer«, das »Bündnis C – Christen für Deutschland« sowie die »Querdenker«-Partei »Die Basis«.