Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/wochenendraetsel verlosen wir zweimal das Buch: »Kommunismus für Erwachsene. Linkes Bewusstsein und die Wirklichkeit des Sozialismus« von Marlon Grohn, erschienen im Verlag Das neue Berlin.

Das Buch »Die Politisierung der Sicherheit. Vom inneren Frieden zur äußeren Bedrohung« von Frédéric Gros, erschienen im Verlag Matthes & Seitz, haben gewonnen: Angelika Hippel aus Nürnberg und Patric Strijbis aus Berlin.