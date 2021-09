In New York

Ein New Yorker Auktionshaus hat den Verkauf von 65 Werken zeitgenössischer Künstler wie Pablo Picasso, Andy Warhol, Mark Rothko und Alberto Giacometti angekündigt. Es handle sich um »die größte Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst, die jemals auf den Markt gebracht wurde«, sagte der Chef des Auktionshauses Sotheby’s, Charles Stewart, am Donnerstag (Ortszeit). Der Gesamtwert wird demnach auf 600 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Werke gehörten bislang dem New Yorker Immobilienmagnaten Harry Macklowe und seiner früheren Frau Linda. (AFP/jW)