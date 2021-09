Schule des Lebens

Peter Kneffel/dpa

Freitag vormittag, Unterrichtseinheit an der Theresienwiese in München. In der rechten Bildhälfte etwa 20 Schülerinnen und Schüler. Sie werden von engagierten Beamten in der linken Bildhälfte frontal über die herrschende Ordnung belehrt. Im Rücken der Staatsdiener sind symbolträchtig deren Kraftwagen zu erkennen. Der Schnappschuss entstand am Rande der Automobilmesse IAA. Gegen deren Beitrag zur Zerstörung des Planeten sind für diesen Sonnabend weitere Proteste angekündigt. (jW)