Noch zweimal gewinnen

New York. Alexander Zverev trifft am Freitag im Halbfinale der US Open auf Novak Djokovic. Nachdem der deutsche Spieler am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Sieg gegen den Süd­afrikaner Lloyd Harris vorgelegt hatte, zog Djokovic in der Nightsession nach. Der Weltranglistenerste stellte dabei erneut seine außergewöhnlichen Nehmerqualitäten unter Beweis und gewann seine Viertelfinalbegegnung gegen Matteo Berrettini wie zuletzt auch das Finale von Wimbledon gegen den Italiener in vier Sätzen. Bei den US Open hat Djokovic weiterhin die Chance, den Grand Slam, den Triumph bei allen vier Majors des Jahres, zu vollenden. Seit Rod Laver 1969 gelang es keinem männlichen Spieler mehr, in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York innerhalb eines Kalenderjahres die Trophäen zu gewinnen. (sid/jW)