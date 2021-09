imago images/Contrast »Die sportlichen Ergebnisse wiegen besonders schwer« – DEB-Präsident Franz Reindl feiert mit den Eisbären Berlin (7.5.2021)

Am 25. September möchten Sie in St. Petersburg zum Präsidenten der Internationalen Eishockeyföderation IIHF gewählt werden und die Nachfolge des Schweizers René Fasel antreten. Warum?

Zuerst wegen meiner innigen Beziehung zu diesem Sport. Ich bin schon so lange dabei, habe im Eishockey auf allen Levels gearbeitet – als Spieler, Manager und Präsident, national und international – und bin diesem Sport sehr verbunden. Allein die Bewerbung mit den unheimlich vielen Gesprächen in den vergangenen Wochen, mit dem »heißen Sommer« für mich, obwohl er ja eigentlich zu kühl war, ist eine völlig neue Lebenserfahrung. Jeder weiß, dass ich keine Versprechungen machen werde. Ich kann nur meinen Service und meine Visionen anbieten und hoffe, damit zu überzeugen. Alles in allem ist mein Gefühl gut. Entscheiden werden die Vertreter aus den 81 Mitgliedsnationen, wer beim Team der IIHF nun das »C« auf dem Trikot trägt und Mannschaftskapitän sein wird.

Womit wollen Sie punkten und sich gegen Ihre vier Mitbewerber Henrik Bach Nielsen aus Dänemark, Petr Briza aus Tschechien, Sergej Gontscharow aus Belarus und Luc Tardif aus Frankreich durchsetzen?

Ein wichtiger Pluspunkt ist sicher die Entwicklung des deutschen Eishockeys in den Jahren meiner Zeit als Präsident des Deutschen Eishockeybundes seit 2014. Uns ist es gelungen, dass nun die gesamte Eishockeyfamilie beim DEB vereint an einem Tisch sitzt. Dazu hat vor allem die Integration der beiden Profiligen beigetragen. Nur so war es möglich, sämtliche Verbände, Klubs und Vereine näher zusammenzubringen und, bei allen Meinungsverschiedenheiten, mit »Powerplay 26« ein gemeinsames Programm auf die Beine zu stellen – mit mehr Trainern, mehr Eiszeiten, besseren Strukturen, besserer Abstimmung auf allen Ebenen und solider finanzieller Grundlage.

Die Herrennationalmannschaft holte bei den Winterspielen 2018 sensationell Silber und lieferte mit dem Halbfinale in diesem Jahr eine begeisternde WM. Kann Ihnen das in St. Petersburg helfen?

Die sportlichen Ergebnisse wiegen meines Erachtens sogar besonders schwer. Die Plazierungen sind ja das, was die Leute zuerst registrieren und die Fortschritte im deutschen Eishockey für jeden nach außen sichtbar machen. Mancher bezeichnet die letzten Jahre als kometenhaften Aufstieg. Zu Beginn meiner DEB-Präsidentschaft standen wir in der Weltrangliste auf Platz 13, aktuell rangiert die deutsche Mannschaft auf Platz fünf. Der Bundestrainer hat in Absprachen mit den Profiligen jetzt genug Zeit für eine umfassende WM-Vorbereitung. Dank der Vereine haben wir inzwischen viele Spieler von internationalem Format und so viele Profis in der nordamerikanischen NHL wie noch nie. Wir sind bei den Auswahlteams der Damen und Herren sowie im Nachwuchs in allen Altersklassen international erstklassig, in dieser Breite meines Wissens das erste Mal überhaupt. Das alles ist kein Zufall, so wird es im Ausland auch eingeordnet. Diese Expertise passt gut in meine Bewerbungsmappe.

Vor René Fasel, der 1994 übernahm, hatte Günther Sabetzki die IIHF seit 1975 geführt und über zwei Jahrzehnte hinweg geprägt. Der Düsseldorfer bereitete unter anderem den Weg, damit 1998 erstmals die Cracks aus der nordamerikanischen Profiliga NHL an Olympischen Spielen teilnahmen. Bis 2014 hielt diese Serie und ist 2018 gerissen. Im Februar 2022 bei den Spielen in Beijing sollen die Stars wieder dabei sein.

Das ist inzwischen definitiv, darauf haben sich Anfang September die NHL und der Weltverband IIHF verständigt. Die nordamerikanische Profiliga wird ihre Saison im nächsten Februar für die Olympischen Winterspiele unterbrechen. Ein deutliches Statement ist für mich schon zuvor gewesen, dass bei den drei Turnieren zur Olympiaqualifikation Ende August in Riga, Oslo und Bratislava die NHL-Spieler für ihre jeweiligen Nationalteams dabeisein durften. Früher wäre das unmöglich gewesen, weil die Olympiaquali bisher stets im Februar und mitten in der NHL-Saison stattfand. Diese Verlegung jetzt ist ein gutes Beispiel für gelungene Absprachen zum internationalen Kalender. Für mich ist das eines der wichtigsten Themen, zum Beispiel genauso mit Blick auf die WM der »unteren Divisionen«. Für diese Turniere sollten wir ebenfalls den Zeitpunkt optimieren, damit dann auch die eher kleinen Nationen auf ihre Spieler in den verschiedenen ausländischen Ligen zurückgreifen können.

Das werden die »Eishockeyzwerge« von Island bis Australien gern hören.

Die bessere Koordination von Terminen ist für mich generell eines der zentralen Themen im internationalen Eishockey. Das kann nur gelingen, wenn – nach dem Vorbild des DEB – alle Beteiligten zusammenkommen und gemeinsam am Tisch sitzen, entweder als IIHF Mitglieder oder über Kooperationsverträge. In Europa zum Beispiel gibt es die Vereinigungen »Hockey Europe«, »Alliance of European Hockey Clubs« und andere Organisationen, die nach Anerkennung in der IIHF streben. Diese Teile zusammenzuführen, ausgewogen zu koordinieren und zu einem Ganzen zu machen, so etwas liegt mir. Einen Ausgleich von unterschiedlichen Interessen zu versuchen, das ist genau mein Ding.