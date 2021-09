»Uns interessiert die Stadt als Gedächtnis«

Foto: Jennifer Rohrbacher Lernen, Schlösser zu knacken, oder Schreibworkshops besuchen: Das Publikum wird einbezogen

Laut Programm ist die Biennale für Freiburg (BfF) »eine neue Plattform für die Präsentation, Entwicklung und Vermittlung zeitgenössischer Kunst«. Was hat man sich darunter vorzustellen?

Es geht darum, drängende gesellschaftspolitische Fragen künstlerisch anzugehen und gleichzeitig die lokalen Gegebenheiten für diese Fragestellungen produktiv zu machen. Freiburg wird dadurch hoffentlich auch langfristig zum Ort eines spannenden, auch überregional relevanten Kulturereignisses.

Wieso ist die Biennale gerade in Freiburg angesiedelt?

Vor ein paar Jahren wurde hier eine Außenstelle der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe geschlossen. Dagegen gab es viel Widerstand aus der Kunstszene. Es war nötig, das künstlerische Leben der Stadt weiterhin lebendig zu erhalten. Der Impuls kam also aus der Stadt selbst.

Wie plant man die Erstausgabe einer Biennale? Das klingt nach viel Verantwortung.

Ende 2019 wurde ich vom Verein »Perspektiven für Kunst in Freiburg«, der die Veranstaltung ausrichtet, angefragt, einen Konzeptvorschlag zu machen. Anfangs sollte es noch ein Kunstfestival sein, aber das hat sich dann bald in Richtung eines übergreifenden Formats entwickelt. Damit knüpfen wir an die Tendenz an, das Biennale-Format auf der zeitlichen Ebene anders zu verstehen. Und in der Planung und Konzeption war die Zusammenarbeit mit dem Kuratorischen Beirat entscheidend, um zusätzliche Perspektiven einbeziehen zu können.

Wie sieht das Programm aus?

Zunächst einmal haben wir viele internationale Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Eine große Rolle spielt der öffentliche Raum. Konzeptuell geht es unter anderem darum, die hierarchischen Strukturen von Wissensräumen wie einer Akademie zu hinterfragen.

Können Sie das konkreter beschreiben?

Die BfF besteht aus zwei Teilen: einem Studioprogramm und dem Ausstellungsparcours. Das Studioprogramm läuft schon seit Mai und hat eher Workshopcharakter: Das Publikum wird in die Entstehung der einzelnen Arbeiten einbezogen. Es ist reizvoll, wenn man dadurch neue Orte entdeckt, gerade wenn die Künstler sonst nicht partizipativ arbeiten. Ihren Arbeitsprozess zu öffnen und transparent zu machen, ist aber für die Kunstschaffenden eine Herausforderung.

Können Sie Beispiele für solche Workshops nennen?

Im Workshop von Fritz Laszlo Weber mit dem Titel »Un/Stimmigkeiten knacken« ging es zum Beispiel darum, über die Geräusche von Schließmechanismen die symbolische Rolle von Schlössern und Schlüsseln als Machtinstrumente zu verstehen. Ganz praktisch wurde auch vermittelt, wie man Schlösser knackt. Ein anderes Beispiel sind die von Sarah Lehnerer mit Inka Meißner und Jackie Grassmann entwickelten Recherche- und Schreibworkshops anhand von Materialien aus dem Tagebucharchiv Emmendingen im Musikpavillon des Stadtgartens.

Welcher Gedanke steht hinter einer solchen Hinwendung zum Schaffensprozess, weg vom fertigen, geschliffenen Werk?

Meistens werden dem Publikum auf Ausstellungen oder Festivals fertige Werke präsentiert. Man macht sich keine Gedanken darüber, dass Kunst Zeit in Anspruch nimmt. Daher scheint es normal, dass für Künstlerinnen und Künstler, die an einer Ausstellung teilnehmen, keine Honorare gezahlt werden. Auch diese Debatte wollen wir anstoßen. Der Ausgangsgedanke war aber, dass nach dem Wegfall der Akademie ähnliche Räume hergestellt werden, wo Kunst passiert, wo Dinge ausprobiert werden, nur dass die Stadt jetzt viel mehr mitdenkt. Ateliers und Studios vermitteln traditionell ein bestimmtes Künstlerbild, das aber oft nicht der Realität entspricht. Oft sind die Räume, an denen Kunst entsteht, viel offener, Kunst passiert überall. Das Atelier wird eher zum Diskurs- oder Begegnungsraum.

Wie verhält sich dieser offene Ansatz zu dem Ausstellungsparcours, der ja letztlich doch klar umrissen ist?

Ich denke, es ist ein Übersetzungsprozess, in dem ein anfänglicher Gedanke in eine feste Form übergeht. Viele unserer Veranstaltungen finden im öffentlichen Raum statt, aber auch in Museen, Off-Spaces oder der Stadtbibliothek, wodurch sie auf verschiedene Orte in der Stadt einwirken.

Welche Rolle spielt dabei die Stadt Freiburg konkret?

Uns interessiert die Stadt als Arbeitsort, aber auch als Gedächtnis, und was man dort finden kann. Fragen von Geschichtsschreibung, von Archiven, wo Dokumentarisches in eine Kunstform wechselt. Es gibt hier eine Skulptur – »Illumina« von Till Peter Otto von 2000 –, die seit fünf Jahren kopflos in der Stadt steht: eine weibliche Figur, deren Kopf von Unbekannten abgeschlagen wurde. Das hat Thomas Geiger als Anknüpfungspunkt für eine Performance genommen. Dabei geht es um die Frage, was für Denkmäler überhaupt in der Stadt stehen sollen, auch aus feministischer oder antirassistischer Perspektive. Dann erfährt man, dass an dem Ort, an dem diese Skulptur stand, Rosa Luxemburg eine Rede vor 4.000 Leuten gehalten hat. Eine zivilgesellschaftliche Initiative, mit einer Plakette an diese Rede zu erinnern, lehnt die Stadt aber ab. Manche Geschichten, die nicht sichtbar werden, muss man sich eben anders erarbeiten.