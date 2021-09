IWF mischt mit

imago images/Xinhua Alltag im Krieg: Unterricht in einem zerbombten Schulgebäude in der Provinz Ibb (14.8.2021)

Die von großen Teilen der »internationalen Gemeinschaft« anerkannte, demokratisch aber schon seit sechs Jahren nicht mehr legitimierte jemenitische »Regierung« von Abed Rabbo Mansur Hadi hat am 23. August Reserven im Wert von 665 Millionen US-Dollar vom Internationalen Währungsfonds (IWF) zugesprochen. Dabei handelt es sich um die Zuteilung des sogenannten Sonderziehungsrechts (SZR), der durch US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling und Yuan gesicherten Tauscheinheit des Fonds. »Die SZR-Zuteilung wird die jemenitischen Devisenreserven um über 70 Prozent erhöhen und die dringend benötigte Unterstützung bei der Bewältigung der Krise bieten, einschließlich der vielen dringenden Nahrungsmittel- und medizinischen Bedürfnisse der Bevölkerung«, erklärte der IWF-Regionalvertreter Gazi Shbaikat gegenüber Reuters.

Tatsächlich aber sind solche Zuwendungen an eine der Konfliktparteien in dem seit 2014 andauernden Krieg mehr als der Versuch, die immer akuter werdende wirtschaftliche und humanitäre Krise des Jemen zu lindern. Sie sollen vor allem auch den Konflikt zugunsten der »Regierung« und der durch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angeführten Militärallianz, deren Angriffskrieg für die humanitäre Katastrophe maßgeblich verantwortlich zeichnet, beeinflussen.

Ansarollah warnen

or diesem Hintergrund ist die Äußerung des Außenministers der »Regierung der Nationalen Rettung« der Ansarollah (»Huthis«) zu verstehen, der davor warnte, der Kredit diene vor allem dazu, den jahrelangen Krieg zu verlängern. In einem Protestbrief an Kristalina Georgijewa, geschäftsführende Direktorin des IWF, erklärte Hischam Scharaf, es sei offensichtlich, dass die Gelder nicht für humanitäre Zwecke ausgegeben, sondern zu beträchtlichen Teilen von der »korrupten Regierung« eingeheimst und zur Kriegführung genutzt würden. Weder die »Regierung der Nationalen Rettung« noch zukünftige Regierungen würden die Konsequenzen der Kreditvergabe »an ein in Korruption verstricktes Regime« tragen, so Scharaf in seinem Brief. Dies müsse allein das Geschäftsführungsgremium des IWF tun.

Der Jemen war schon vor 2014 das ärmste, unterentwickeltste und am stärksten von Nahrungsunsicherheit betroffene Land des Nahen und Mittleren Ostens. Vor dem Krieg waren die Öl- und Gasindustrie die hauptsächlichen Exportsektoren des Landes und machten fast 50 Prozent seiner Devisenreserven und 50 bis 60 Prozent der Finanzierung des öffentlichen Haushalts aus. Infolge des Angriffskriegs Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten mussten die Ausfuhren nahezu eingestellt werden, was den Niedergang der jemenitischen Wirtschaft erheblich beschleunigte und Millionen von Menschen ohne regelmäßiges Einkommen zurückließ.

Nach sechs Jahren Krieg sind die Devisenreserven nahezu aufgebraucht, die Situation hat sich durch die ­Covid-19-Pandemie zusätzlich verschärft, und die externe Unterstützung ist zusammengebrochen. Prognosen des IWF und der Weltbank zufolge wird die Produktion im Jahr 2021 um weitere zwei Prozent schrumpfen, nachdem sie 2020 bereits um 8,5 Prozent zurückgegangen war. Die Arbeitslosenrate unter den Erwerbsfähigen wird auf 55 Prozent geschätzt, 80 Prozent der Bevölkerung sind auf internationale Hilfen angewiesen. Zudem wurden große Teile der Infrastruktur durch die Angriffe der Kriegskoalition zerstört.

Währungsverfall

Mitte Juli stürzte die jemenitische Währung im von der »Regierung« kontrollierten Aden im Südjemen dramatisch auf 1.000 Rial gegenüber dem US-Dollar ab. Das ist der schlechteste Wechselkurs seit Beginn des Krieges. Dazu beigetragen hat auch die Verlegung des Sitzes der Zentralbank durch die »Regierung« Hadi im Jahr 2016 nach Aden, obwohl das alte Führungsgremium nach der Eroberung Sanaas durch die Ansarollah eine neutrale Position eingenommen hatte. Der von Hadi wegen erfolgloser Versuche, auf dem Schlachtfeld zu siegen, begonnene Wirtschaftskrieg hat dazu geführt, dass die Gehälter von staatlichen Angestellten nicht mehr bezahlt werden konnten und die Bevölkerung immer weiter ausgehungert wird.

Zudem hat der Währungskrieg eine Kluft in den Rial-Werten entstehen lassen. Bis 2019 verwendeten sowohl die »Regierung« als auch die Ansarollah die gleichen Banknoten. Als die »Regierung« neue druckte, wurden diese von den Ansarollah genau wie von dem Südübergangsrat, der einen unabhängigen Staat im Süden errichten will, nicht anerkannt. Nicht nur wurden durch den internen Wechselkurs der Handel erschwert und Manipulationen ermöglicht. Auch nahm die Inflation im Süden des Landes deutlich zu, während sich der Wert des Geldes in den von den Ansarollah kontrollierten Gebieten weitgehend halten konnte. Für die Bürgerinnen und Bürger entstanden dadurch höhere Transferkosten zwischen beiden Gebieten.