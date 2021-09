Aufstand nach Ausbruch

imago images/ZUMA Wire Bei Nablus im Westjordanland verletzte die israelische Armee am Mittwoch abend mindestens 100 Demonstranten

Nach dem spektakulären Ausbruch von sechs palästinensischen Gefangenen am Montag aus dem israelischen Hochsicherheitsgefängnis in Gilboa spitzt sich die Lage in den besetzten Gebieten zu. Am Mittwoch abend fanden an vielen Orten auf der Westbank und in Ostjerusalem Demonstrationen statt, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Dabei gab es Verletzte, es kam zu Sachschaden.

In Huwara bei Nablus reagierten israelische Soldaten laut WAFA mit Tränengas und Blendgranaten auf eine Kundgebung in der Nähe eines militärischen Kontrollpunkts. Mindestens 100 Demonstranten mussten medizinisch behandelt werden, teilte der Rote Halbmond am Mittwoch laut der Onlinezeitung Times of Israel mit. In Beita wurden nach Angaben der selben Organisation zwei Palästinenser durch scharf schießende Soldaten verletzt. Auch in mehreren Vierteln im besetzten Ostjerusalem brachen Unruhen aus. Am Damaskus-Tor wurden zwei Palästinenser durch Gummigeschosse und ein weiterer durch eine Blendgranate verletzt.

In Ramallah, Al-Chalil (Hebron) und Bethlehem wurde ebenfalls aus Solidarität mit den sechs Palästinensern, die sich weiterhin auf der Flucht befinden, demonstriert. An einigen Orten hätten Demonstranten Steine auf israelische Soldaten geworfen und Autoreifen in Brand gesteckt, berichtete Times of ­Israel. In einem Fall hätten Palästinenser auch mit scharfer Munition geschossen, die Soldaten aber verfehlt. Wegen der weiterhin drohenden Eskalation hat die israelische Regierung die Abriegelung der Westbank zu Israel, die wegen des jüdischen Neujahrsfests Rosch Haschana bis Mittwoch dauern sollte, bis vorerst Sonnabend nacht verlängert.

Der Protest richtete sich auch gegen die Kollektivbestrafung der noch in israelischen Gefängnissen Inhaftierten. Nach dem Ausbruch aus dem Gilboa-Gefängnis hatte Israel die Haftbedingungen drastisch verschärft, Gefangene dürfen unter anderem nicht mehr fernsehen oder die Wäscherei und die Kantine benutzen, die Zellen bleiben nun den ganzen Tag verschlossen. Bis Ende September dürfen sie außerdem keinen Besuch mehr empfangen, teilte der Rote Halbmond am Donnerstag der palästinensischen Nachrichtenagentur Maan zufolge mit.

Israel will zudem mehrere hundert Gefangene auf andere Gefängnisse verteilen und hat damit bereits begonnen. Die meisten von ihnen sind – wie auch fünf der sechs Geflohenen – Mitglieder des Islamischen Dschihad. In den Gefängnissen Ketziot und Ramon brachen daraufhin Revolten aus. Häftlinge steckten ihre Zellen in Brand, wie Times of Israel am Mittwoch berichtete. Die israelische »Antiterrorspezialeinheit« Metzada machte sich auf, um den Gefängnisaufstand niederzuschlagen.

Bisher fehlt von den Entflohenen jede Spur. Trotzdem versprach der israelische Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Barlev, am Donnerstag morgen vollmundig: »Wir werden die fliehenden Terroristen in die Finger bekommen.«

Das wollen nicht nur dem Islamischen Dschihad nahestehende, sondern auch linke Organisationen verhindern. Der bewaffnete Arm der marxistischen PFLP, die Abu-Ali-Mustafa-Brigaden, teilten Maan zufolge am Mittwoch mit: »Unsere Kämpfer stehen bereit. Alle Optionen sind offen, um unsere tapferen Gefangenen zu verteidigen.« Auch die leninistische DFLP warnte Israel, »nicht unsere Geduld zu testen. Wir werden nicht tatenlos zusehen«.