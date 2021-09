Erinnerung an Blockade

imago images/SNA

Am 8. September 1941 unterbrachen deutsche Truppen die letzte verbliebene Landverbindung nach Leningrad. Die bis zum Januar 1944 mit dem Ziel der Aushungerung der Bevölkerung und der Zerstörung der Stadt aufrechterhaltene Blockade war eines der größten deutschen Kriegsverbrechen. Auf sowjetischer Seite starben bis zu zwei Millionen Menschen. Auf dem Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof in St. Petersburg wurde am Mittwoch an den Beginn der Blockade vor 80 Jahren erinnert. Hier wurden fast 500.000 zivile Opfer und gefallene Rotarmisten beigesetzt. (jW)