Wenig Blut

Bonn. Die Nationale Antidopingagentur (NADA) hat ihre Kontrollen um die sogenannte Dried-Blood-Spot-Methode (DBS) erweitert. Seit dem vorigen Wochenende wird sie als Ergänzung zu den klassischen Blut- und Urinkontrollen eingesetzt. Das gab die Bonner Agentur am Dienstag bekannt. Die Messmethode benötigt nur wenige Bluttropfen. Man betrachte sie als »wichtige Weiterentwicklung«, so die NADA in einer Mitteilung. (sid/jW)