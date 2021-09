Der Effzeh den Mitgliedern

imago images/Eduard Bopp Will es ohne Investoren schaffen: Präsident Werner Wolf bei der Vorstellung des Heimtrikots am 3. August in Köln

Als die Vereinsführung des 1. FC Köln ihre Mitglieder zum Diskussionsabend am vorigen Sonntag einlud, staunten die Fans nicht schlecht. Nicht etwa der Umgang mit der Coronapandemie oder die neue Schiebermütze von Übungsleiter Steffen Baumgart sollten diskutiert werden, sondern der »Einstieg von Investoren bei den Vereinen«. Dass sich die Vereinsführung nun für die Meinung von Fans interessiert, kommt unerwartet – zu oft war das Tischtuch in Köln-Müngersdorf schon zerschnitten. Und das, obwohl der Vorstand des Bundesligisten immer wieder betont, dass der Verein mitgliedergeführt und von Investoren unabhängig bleiben soll. Bei den Traditionalisten schrillen die Alarmglocken.

Bekannt ist, dass den Effzeh öfter die Großmannssucht befällt. Die aufgeheizte Medienlandschaft in der Millionenstadt und drumherum sieht schon nach einer kleinen Siegesserie die kommende Meistermannschaft spielen. Nach erfolglosen Spielen werden dann schnell Köpfe gefordert. Auch Fußballaien dürfte klar sein, dass das nicht förderlich für den kontinuierlichen Aufbau einer schlagkräftigen Mannschaft ist. Der Effzeh ist halt »spürbar anders«, so behauptet es jedenfalls die neue Corporate Identity des Klubs. Bei den Überlegungen des Vorstands geht es aber nicht um eine Ausgliederung des Profibetriebs, die in anderen Städten, exemplarisch sind Bochum und Münster zu nennen, ganze Fanszenen gespalten hat. Die Spielbetriebs-GmbH ist bereits 2002 gegründet worden. Manch einer sieht bereits einen Investor wie Lars Windhorst (Tennor Holding) um die Ecke kommen.

Den schnellen Erfolg bringen Investoren, die mit Schubkarren das Geld in die Vereinsheime fahren, in der Regel nicht. Das lernt aktuell Bundesligist Hertha BSC, wo ebenjener Lars Windhorst seit 2020 sagenhafte 66,6 Prozent der Anteile an der Spielbetriebs-GmbH der Berliner hält. Ihn kostet das schlanke 375 Millionen Euro. Viel Geld, das in den klammen Klub fließt, mit dem Windhorst am liebsten direkt die Champions League gewonnen hätte. Nach einer handvoll Spieltagen kämpft der Hauptstadtklub gegen den Abstieg, ohne Aussicht auf Besserung. Und das, obwohl jüngst Sportdirektor Fredi Bobic verpflichtet wurde, der bei der Frankfurter Eintracht zweifelsohne einen phantastischen Job gemacht hat. Geld schießt keine Tore.

Aber der Kölner an sich ist auch genügsam. »Et kütt, wie et kütt« (Es kommt, wie es kommt), sagt Paragraph 2 des Kölner Grundgesetzes. Es werden unruhige Zeiten rund um das Müngersdorfer Stadion, wenn zukünftig tatsächlich ein Investor anbieten sollte, Geld in den Verein zu pumpen. Mahnenden Beispielen zum Trotz könnte es möglicherweise zu einer für Fußballromantiker unbequemen Situation kommen, wenn ein zahlungskräftiger Interessent verspricht, der FC werde bald in der Champions League spielen und so das stimmberechtigte Publikum auf seine Seite zieht. Einige aktive Fans, oder zumindest die, die eine Rauhfasertapete an einer Balustrade anbringen konnten, haben sich bereits beim Heimspiel gegen Bochum (28.8.) geäußert: »FC, lebe, wie du bist – unabhängig und investorenfrei«. Bei der Diskussion am Sonntag demonstrierten Vorstand und Fans denn erst einmal Einheit: »Unsere Überzeugung ist, wir wollen es ohne Investoren schaffen«, sagte Präsident Werner Wolf laut Kölner Express. Doch erklärte er auch: »Wenn wir oben mitspielen wollen, brauchen wir 25 bis 30 Millionen pro Jahr mehr.« Man sei optimistisch, das Ziel ohne mitspracheberechtigten Großinvestor erreichen zu können. Wird der Effzeh dennoch schwach, wenn der Plan misslingt?