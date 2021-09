Vorfahrt für Verkehrswende

Matthias Balk/dpa

Aus Protest gegen die Automesse IAA Mobility haben Aktivisten den Verkehr rund um München für längere Zeit lahmgelegt. Auf mehreren Autobahnen entrollten sie am Dienstag Banner – teilweise seilten sich dafür mehrere Menschen von Autobahnbrücken ab. Bei Fürholzen in Fahrtrichtung München etwa hing ein Aktivist bei einer Banneraktion an einer Schilderbrücke über der A 9, auf der sich zeitgleich Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos in Position brachten (siehe Foto). Auch direkt vor der Messe demonstrierten Umweltschützer. (dpa/jW)