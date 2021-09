BKA soll Spähsoftware gekauft haben

imago images/Christian Ohde Die Spionagesoftware »Pegasus« liest nicht nur Nachrichten in Messengerdiensten mit, sie kann auch Kamera und Mikrofon von Smartphones einschalten

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat offenbar die von dem israelischen Unternehmen NSO Group entwickelte Spionagesoftware »Pegasus« gekauft, um damit Verdächtige zu überwachen. Wie Zeit online am Dienstag unter Berufung auf gemeinsame Recherchen mit Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR berichtete, beschaffte das BKA die Software Ende 2019 trotz Bedenken von Juristinnen und Juristen in der Behörde und im Bundesinnenministerium. Am Dienstag wollte die Bundesregierung den Innenausschuss des Deutschen Bundestags darüber unterrichten.

Laut ARD-Portal tagesschau.de ist der gesamte Vorgang als »geheim« eingestuft worden. »Pegasus« greift Mobiltelefone an und ist dann in der Lage, sämtliche Daten auszulesen. Das Überwachungstool kann unbemerkt Kamera sowie Mikrofon anschalten und so den Handybesitzer aufnehmen und abhören. Außerdem kann die Schadsoftware Anrufe, ­E-Mails, SMS und verschlüsselte Chats mit Signal, Whats-App oder anderen Messengern mitschneiden, Fotos und Videos auf dem Handy durchsuchen und Passwörter herausfinden. Mit Pegasus lässt sich darüber hinaus die exakte Position des Smartphones orten. Das geltende Recht in der Bundesrepublik erlaubt eine solche Überwachung jedoch nur in engen Grenzen, weswegen dem Bericht zufolge eine modifizierte »Pegasus«-Version gekauft worden sein soll, die nicht alle Funktionen enthalte. Jedoch sei unklar, wie sichergestellt werden kann, dass die übrigen Funktionen abgeschaltet bleiben.

Im Juli war durch die Recherchen eines internationalen Journalistenkonsortiums der umfassende Missbrauch der Software bekanntgeworden. Hunderte Journalisten, Aktivisten und Oppositionelle weltweit wurden offenbar Opfer von Abhöraktionen. Geheimdienste und Polizeibehörden mehrerer Länder sollen demnach die von der NSO Group angebotene Spionagesoftware »Pegasus« verwendet haben, um Mobiltelefone der Betroffenen anzuzapfen. (AFP/jW)