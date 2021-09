Keine Flitzer

São Paulo. Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien ist am Sonntag abend unter chaotischen Umständen abgebrochen worden. In São Paulo waren erst wenige Minuten gespielt, als mehrere Polizisten den Rasen betraten. Vier in England spielende Argentinier sollen zuvor gegen die Anticoronavorschriften verstoßen haben. Die »Gauchos« gingen daraufhin zunächst geschlossen in die Kabine. Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa hatte schon vor Anstoß erklärt, dass die vier England-Legionäre im Team der Argentinier falsche Angaben über ihre Reiseroute gemacht haben sollen. Für Personen aus England gelten in Brasilien besondere Corona­regeln, darunter eine Quarantäne von 14 Tagen. (sid/jW)