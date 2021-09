Verdammt noch mal!

Arnulf Hettrich/imago images/Montage jW »Das Paradies habe ich mir immer als eine Art Bibliothek vorgestellt.« – Jorge Luis Borges (Stadtbibliothek Stuttgart, Montage)

Die Mittdreißigerin Nora Seed ist depressiv, und in ihrem Leben geht es stetig bergab. Ihr wird klar, dass sowohl die Beziehung zu ihrem Bruder als auch die zu ihrer besten Freundin am Ende sind; sie verliert ihre beiden Jobs, ihr Nachbar ist nicht mehr auf ihre Hilfe als Medikamentenbotin angewiesen. Zu allem Überfluss stirbt auch noch ihre Katze. Enttäuscht von ihrem Leben und nach der Erkenntnis, sie werde von niemandem gebraucht, entschließt sie sich dazu, mit Hilfe von Wein und Antidepressiva ihrer Existenz ein Ende zu bereiten.

Doch statt des erlösenden Todes erwartet Nora eine Bibliothek. Dieser Ort zwischen Dies- und Jenseits enthält alternative Lebensgeschichten, in die sie sich begeben darf, um ihre bereuten Entscheidungen sozusagen rückgängig zu machen und möglicherweise eine Version ihrer selbst zu finden, die sie für lebenswert erachtet. So erfährt Nora im Verlauf des Romans »Die Mitternachtsbibliothek«, wie ihr Leben als Olympionikin, Rockstar oder zum Beispiel Philosophieprofessorin verlaufen wäre.

Leider lernt man die »Original-­Nora« nicht richtig kennen. Außer dass sie des Lebens müde ist und früher (!) verschiedene Hobbys hatte, die sie erfüllten, weiß man nicht viel über sie. Die Selbstzentriertheit der ­Protagonistin macht sie insgesamt nicht sympathischer. Denn auffällig ist die Abhängigkeit der Personen in ­Noras Umfeld von ihren Entscheidungen. Nicht selten sind Familienmitglieder oder Freunde in den Alternativen tot, weil Nora sich zu diesem oder jenem entschlossen hat.

Mühselig zu lesen sind jene Kapitel, in denen sie sich in Leben begibt, in denen sie mangels in ihrem ursprünglichen Leben gemachter Erfahrungen nicht zurechtkommen wird. Zum Beispiel kann die in Philosophie bewanderte »Original-Nora« auf einer Arktis­mission als Gletscherforscherin nur scheitern, weil ihr selbstverständlich die Fachkenntnisse fehlen, die sie für ein erfülltes Arbeitsleben bräuchte. Vor allem in diesen Passagen überwiegt das Gefühl (auch in Nora selbst), dass sie den anderen wertvolle Lebenszeit raubt.

Zwar liefert Autor Matt Haig, der hauptsächlich im Bereich der spekulativen Fiktion publiziert, eine Erklärung für das Phänomen des Multi­versums, jedoch ist sie dürftig und zu kurz, so dass die Wissenschaft dahinter unglaubwürdig bleibt. Diese Erklärung wird mittels einer Figur überbracht, der Nora in ihrem Leben als Arktisforscherin begegnet. Jener Hugo bereist selbst seine alternativen Lebensentwürfe und scheint mehr Einblick in die Regeln dieses Vorgehens zu haben. Woher, erfährt man nicht, und bei ihren unzähligen Ausflügen ins Multi­versum begegnet Nora keinen weiteren Suchenden. Dadurch wirkt Hugo wie ein notwendigerweise eingeschobener Erklärbär für das Unerklärbare.

Die Grundidee des Buches, der philosophische Hintergrund des menschlichen Antriebs, ist spannend, und Haig hat einen guten Weg gefunden, sich damit auseinanderzusetzen. Die Fixierung Noras auf ihr Berufsleben steht symbolhaft für die Prioritäten der modernen Gesellschaft: Im Kapitalismus ist der Mensch vor allem Humankapital. Und in den vielen verschiedenen Lebenswegen spiegelt sich das Grundproblem der »westlichen« Welt, nämlich all die endlosen Möglichkeiten, wie und womit man sein Leben (aus)gestaltet.

Durch all diese Alternativen ist »Die Mitternachtsbibliothek« ein kurzweiliger Roman. Und auch die Genervtheit, die die Protagonistin zeitweise auslöst, treibt zum Weiterlesen an, da man Nora wünscht, ein Leben zu finden, in das sie auch hineinpasst.

Leider bleibt das letztendlich für Nora »perfekte« Leben – bevor sie eine sehr wichtige Erkenntnis hat, die den Lesenden schon lange klar gewesen sein dürfte – in seiner Ausgestaltung enttäuschend oberflächlich. Schon sehr früh möchte man Nora an den Schultern packen, ihr tief in die Augen sehen und eindringlich fordern: Wach auf! Geh schwimmen, spiel Klavier, arbeite im Tierheim. Krieg dein eigenes Leben auf die Kette, statt anderen ihre wegzuleben, verdammt noch mal!