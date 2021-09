Drogendealer pleite

imago images / ZUMA Press Für hohe Profite nimmt die Pharmaindustrie Opfer in Kauf. Die Eigentümerfamilie Sackler wird ihr Vermögen 2030 auf 14 Milliarden US-Dollar steigern können

Für die Opioidkrise in den Vereinigten Staaten werden Konzerne zur Rechenschaft gezogen: Purdue Pharma wird sogar zerschlagen. Das Unternehmen trägt maßgebliche Mitverantwortung für die Pandemie, die in den USA mittlerweile wöchentlich rund 1.300 Todesopfer fordert.

Sie hat ihren Ursprung in den 1990er Jahren. Damals begannen US-Pharmakonzerne, opioidbasierte Schmerzmittel äußerst aggressiv zu vermarkten. Die Medikamente, etwa Oxycontin (Purdue Pharma), sollten nun auch gegen chronische Schmerzen eingesetzt werden. Der Einwand, der regelmäßige Gebrauch von Opioiden führe in die Abhängigkeit, wurde beiseite gewischt – entgegen besserem Wissen: Purdue hat schon im Jahr 2007 in einem Gerichtsverfahren zugegeben, man habe von der Suchtgefahr gewusst. Die hat sich bald bemerkbar gemacht. Immer mehr Patienten wurden opioidabhängig, immer mehr stiegen – auch wegen Beschaffungsproblemen – auf andere Drogen um, etwa auf Heroin oder auf Fentanyl. Die Zahl der Drogenabhängigen und -toten in den Vereinigten Staaten schnellte in die Höhe. Im vergangenen Jahr starben mehr als 93.000 US-Amerikaner an einer Überdosis, die überwiegende Mehrzahl davon an Opioiden. Zum Vergleich: 2020 kamen in Deutschland 1.581 Menschen durch eine Überdosis um; die USA verzeichnen mit einer viermal so großen Bevölkerung fast sechzigmal so viele Drogentote.

Zwar versuchen die herrschenden Kreise in den USA immer wieder, die Schuld an dem Drama ausländischen Drogenkartellen zuzuschieben, die Heroin liefern. Ex-US-Präsident Donald Trump behauptete im Sommer 2019 sogar, China sei Schuld an den US-Drogentoten, weil es Fentanyl im großen Stil ins Land schmuggle. Beijing wies den Vorwurf aber kategorisch zurück. Die tatsächliche Verantwortung liegt bei der US-Pharmaindustrie, das ergibt sich klar aus einer Studie, die bereits 2015 veröffentlicht wurde. Deren Ergebnisse zeigten, dass 80 Prozent aller Heroinabhängigen durch die Nutzung opioidhaltiger Medikamente süchtig geworden und dann auf Heroin umgestiegen waren. Entsprechend hoch ist der Stellenwert der Entschädigungsklagen, die bereits seit Jahren gegen die großen Hersteller und Verkäufer dieser Mittel angestrengt werden. Zu den Herstellern zählt auch Johnson & Johnson, zur Zeit vor allem bekannt als Produzent eines Covid-19-Impfstoffs. J & J und drei Pharmagroßhändler haben sich Ende Juli im Rahmen eines Vergleichs zur Zahlung von 26 Milliarden US-Dollar (ca. 22 Milliarden Euro) an mehr als 3.000 Kläger bereit erklärt. Am Wochenende hieß es, eine ausreichende Zahl an Klägern habe dem Vergleich inzwischen zugestimmt.

Härter trifft es Purdue Pharma. Der Konzern war bereits 2007 zur Zahlung von 600 Millionen US-Dollar verurteilt worden, nachdem er eingeräumt hatte, Ärzte und Patienten im Zusammenhang mit den Suchtgefahren von Oxycontin getäuscht zu haben. Drei Konzernmanager zahlten zusammen weitere 34,5 Millionen US-Dollar. Es half nichts: Da die Opioidkrise unvermindert weiter wütet, sind fast 3.000 neue Klagen auf Schadenersatz entstanden. Purdue stellte daraufhin im September 2019 einen Insolvenzantrag. In dem Verfahren steht nun wohl eine Lösung bevor. In New York genehmigte ein Insolvenzrichter Ende vergangener Woche einen Vergleich, der vorsieht, Purdue in eine Art Stiftungsunternehmen umzuwandeln. Dieses soll zwar weiterhin Opioide vertreiben, aber darüber hinaus auch Mittel, die bei einer Überdosis helfen oder zur Behandlung von Abhängigen dienen. Etwaige Gewinne sollen Kampagnen zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch zugute kommen.

Hinzu kommen Entschädigungen für die Kläger, zu denen die bisherigen Purdue-Besitzer, die Unternehmerfamilie Sackler, 4,5 Milliarden US-Dollar beitragen soll. Eine harte Strafe? Nun, die Sacklers werden auf der aktuellen ­Forbes-Liste auf Platz 30 der US-Rangliste der reichsten Familien des Landes geführt – mit einem Vermögen von rund 10,8 Milliarden US-Dollar. Der »Oxycontin-Clan« (Forbes) hat nach einem Bericht der Financial Times allein von 2007 bis 2018 mehr als zehn Milliarden US-Dollar an Purdue verdient. Die Entschädigungssumme wird der Familie, die sich gern öffentlich als Kunst- und Kulturmäzen zur Schau stellt, nicht allzusehr weh tun; Experten gehen davon aus, dass der Clan dank weiterer Investitionen sein Vermögen bis 2030 trotz der fälligen Entschädigungen auf mindestens 14 Milliarden US-Dollar steigern können wird. Der Vergleich bringt den Sacklers darüber hinaus gegen künftige Klagen Immunität. Das ist ein unschätzbarer Vorteil: Die Zahl der Drogentoten, für die sie Mitverantwortung tragen, steigt unverändert.