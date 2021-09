»Das war eine faktische Kapitulationserklärung«

imago/Detlev Konnerth Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis brannten: Jugendliche in Hoyerswerda applaudieren, während Asylbewerber aus der Stadt gefahren werden

In wenigen Tagen jähren sich die pogrom­artigen rassistischen Angriffe gegen Asylsuchende sowie frühere DDR-Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter in Hoyerswerda zum 30. Mal. Die ostsächsische Stadt liegt in Ihrem Bundestagswahlkreis. Wie geht man nach Ihrer Wahrnehmung heute damit um, was dort im September 1991 geschah?

Als ich vor etwa 16 Jahren angefangen habe, in Hoyerswerda Politik zu machen, war es bei den allermeisten an der Tagesordnung, sich um eine aktive Auseinandersetzung zu drücken. Seitdem hat sich der Umgang der Stadt mit dem Pogrom zum Positiven entwickelt. 2016 kam es zur Errichtung eines Denkmals, mit dem an die Ereignisse erinnert wird. Dessen Ausgestaltung kann man im Einzelnen kritisieren, hervorzuheben ist aber, dass etwas passiert ist. Eine Rolle mag auch spielen, dass man in der Stadtverwaltung einen weiteren Imageschaden abwenden will.

Wer treibt diesen Sinneswandel voran?

Beispielsweise die jungen Menschen aus Hoyerswerda, die vor zehn Jahren die Initiative »Pogrom 91« gegründet haben. Sie haben von der Generation ihrer Eltern und von der Stadtgesellschaft eingefordert, sich mit dem ­Pogrom und seinen Hintergründen auseinanderzusetzen. Zunächst gab es da eher Vorbehalte.

Ostsachsen gilt auch heute als eine rechte Hochburg. Wie nehmen Sie die Lage wahr?

Die starke Verwurzelung rechten Gedankenguts zeigen die Ergebnisse für die AfD bei den vergangenen Wahlen. Die Hochburg hat sich von Hoyerswerda aber eher in den Raum Bautzen verlagert. Prominente Rechte wie der Rapper Ares hatten versucht, sich in Bautzen und Umland anzusiedeln. Auch die »Identitäre Bewegung« ist dort stark vertreten, genauso wie die sogenannte Reichsbürgerszene.

Infolge der tagelangen, von Schaulustigen befeuerten Angriffe im Jahr 1991 entschieden die sächsische Landesregierung und Behörden damals, dem Mob nachzugeben und einen erheblichen Teil der Betroffenen mit Bussen aus der Stadt zu schaffen. Wie stellt sich die Situation nach Ihrer Kenntnis aktuell dar?

Das war damals eine faktische Kapitulationserklärung. Auch vor zehn Jahren gab es noch mal eine Situation, die daran stark erinnert: Ein junges Paar, das nicht mehr getan hatte als in Hoyerswerda Naziaufkleber zu entfernen, wurde durch Rechte permanent belagert. Auch hier empfahl die Polizei den Betroffenen, die Stadt zu verlassen, was dann auch geschehen ist.

Heute gibt es in Hoyerswerda eine Massenunterkunft für 500 Asylbewerber, in der diese zusammengepfercht unter unmenschlichen Bedingungen auf ihre Bescheide warten. Gerade in dieser Stadt ist das besonders absurd, da hier Hunderte Wohnungen leerstehen. Fairerweise muss man sagen, dass dies nicht die Stadt entscheidet, sondern der Kreis Bautzen. Dieser hat sachsenweit die schlechteste Quote an dezentraler Unterbringung, weil es politisch nicht gewünscht ist. Ähnlich düster ist, dass im Kreis Abschiebungen gnadenlos vorangetrieben werden.

Sie selbst wohnen in Bautzen. Welche Unterschiede machen Sie hinsichtlich des Umgangs mit Geflüchteten mit Hoyerswerda aus?

Als 2015 zahlreiche Geflüchtete in die Städte gekommen sind, war ein entscheidender Unterschied die Reaktion der Kommunalpolitik. In Hoyerswerda hat man schnell entschieden, sich mit den Unterstützungsinitiativen zu verbünden, trotz eines damaligen CDU-Bürgermeisters. Auch in Erinnerung an die Ereignisse von 1991 meinte man, derlei dürfe sich nicht wiederholen. In Bautzen hingegen hat der Bürgermeister, ebenso mit CDU-Mandat, die Antiasylinitiativen und Gruppen gegen Unterkünfte, die es ja überall gegeben hat, tendenziell gewähren lassen. In Bautzen gab es erhebliche Widerstände dagegen, dass Unterkünfte eingerichtet werden. Als sich dann ein Hotelier bereiterklärt hatte, in einem Hotel am Stadtrand Geflüchtete unterzubringen, ist dieses Gebäude von Rechten regelrecht belagert worden.