Unwürdiges Schauspiel

Michalis Karagiannis/Eurokinissi via REUTERS Am Mittwoch abend soll Theodorakis’ Sarg per Schiff nach Kreta gebracht werden (Athen, 2.9.2021)

Wo soll der große Kreter seine letzte Ruhestätte finden? Die Frage stellte sich eigentlich nicht, weil Mikis Theodorakis, der am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben war, sie selbst längst beantwortet hatte: im Land seiner Väter, auf Kreta, auf dem Dorffriedhof von Galata vor den Toren der Provinzhauptstadt Chania. Mikis’ 62jährige Tochter Margarita hatte in der vergangenen Woche, kaum war ihr Vater verschieden, einen bizarren Streit losgetreten, der um ein Haar vor Gericht ausgetragen worden wäre. Gegen den erklärten Willen ihres weltberühmten Vaters wollte sie den Leichnam in Vrachati am Meer bei Korinth beisetzen lassen. Sie werde notfalls auch ein Gerichtsurteil verlangen, um ihre Sicht der Dinge durchzusetzen, hatte sie noch am Wochenende öffentlich erklärt. Inzwischen sei »in der Familie« entschieden worden, Mikis’ letztem Willen zu entsprechen.

In Galata sind auch Thedorakis’ Vater Georgios, seine Mutter Aspasia Poulaki und sein bereits 1996 verstorbener jüngerer Bruder Giannis beigesetzt. Sein Vater hatte, um den Sohn vor den Folterknechten der royalistisch-faschistischen Sieger des griechischen Bürgerkriegs zu retten, 1949 seinen gesamten Besitz verkauft. Einer der wesentlichen Gründe für den Sohn Mikis – er wurde im Juli 1925 auf der Insel Chios geboren –, der Familie zur letzten Ruhe nach Kreta zu folgen. Das Dorf der Mutter, Cesme, liegt heute in der Türkei, in Sichtweite von Chios, wo Georgios Theodorakis seinerzeit als Vizepräfekt dem Staat diente.

Margarita Thedorakis, die sich als Mosaikkünstlerin bezeichnet, hatte ihrerseits auf ihrer Website von der glücklichen Kindheit im Sommerhaus der Familie in Vrachati geschwärmt. Der lange, inzwischen vor allem touristisch erschlossene Strand nördlich der Stadt Korinth war in den vergangenen Jahren auch für andere griechische Künstler zu einer zweiten Heimat geworden. Dort schrieb und dichtete unter anderem der im April 2020 verstorbene Schriftsteller Periklis Korovessis – 1967, während der Militärdiktatur, ein Leidensgenosse Theodorakis’ in den Folterkellern des griechischen Geheimdienstes.

Seinen letzten Willen hatte der Komponist, Politiker und Widerstandskämpfer allerdings mehrfach klar benannt. Wissend, dass seine Tochter »dagegen« sei, hatte er bereits 1995 in einem Brief den damaligen Bürgermeister der Stadt Chania gebeten, nach seinem Tod für die Überstellung des Leichnams nach Galata und die Öffnung einer Grabstätte zu sorgen. Diesen Wunsch solle er auch an seinen eventuellen Nachfolger weitergeben. Ebenfalls eingebunden in Thedorakis’ Entscheidung war die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE), deren Generalsekretär ­Dimitris Koutsoumbas er noch vor Jahresfrist schriftlich als Zeugen für sein politisches Testament benannt hatte. An Koutsoumbas schrieb Mikis, er wolle »als Kommunist sterben«, weil er seine besten und wichtigsten Jahre »unter der Fahne der KKE« gelebt habe. Der Parteivorsitzende solle daher »persönlich dafür sorgen«, dass seine letzten Wünsche erfüllt würden.

Den Ausschlag für die Beilegung des Familienzwists mag letztlich eine Stellungnahme des Sohnes gegeben haben. Auf Facebook erklärte Giorgos Theodorakis am Sonntag, die Wünsche des Vaters »kennen wir nicht erst seit gestern«. Dieser habe sie wiederholt und »in jeder möglichen Form erklärt – öffentlich, privat, mündlich und schriftlich«. Entschieden sei nun, dass der Leichnam (seit Montag) für drei Tage in der Athener Metropolis aufgebahrt werde, um dem Volk der Griechen Gelegenheit zu geben, sich von seinem größten Sohn zu verabschieden. Am Mittwoch abend solle der Sarg dann per Schiff – auch das ein letzter Wunsch des Verstorbenen – nach Kreta gebracht werden. Die Beisetzung sei für Donnerstag vormittag geplant.

Den vielen hundert Beileidsbekundungen aus aller Welt folgte am Sonnabend auch die der Führung der Russischen Föderation, die den Komponisten und Träger des Leninordens auf dem Roten Platz in Moskau öffentlich ehrte. Mikis Theodorakis und seine Musik würden für ewig »in den Herzen des russischen Volkes« bleiben.