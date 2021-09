Nord Stream 2/imago images/SNA

Für die Ostseepipeline Nord Stream 2 ist das letzte Stück verschweißt worden. Es werde zunächst in deutschen Gewässern auf den Meeresboden herabgelassen, teilte die Nord Stream 2 AG am Montag mit. Erwartet wird, dass das erste Erdgas im Oktober nach Deutschland geliefert wird. Vor allem der Widerstand der USA, die Sanktionen gegen die Leitung androhten und auch verhängten, verzögerte den Bau. Moskau wirft Washington vor, vor allem eigene wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Die USA bieten ihr durch Fracking gewonnenes und dann verflüssigtes Gas als Alternative in der EU an.(dpa/jW)