Inzidenz erstmals getrennt ausgewiesen

Ying Tang / imago images Neue Priorität: Coronaimpfung für über 12jährige an einer Schule in Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, 27.8.2021)

Das Bundesland Hessen und die Stadt Stuttgart haben am Montag erstmals die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei Infektionen mit dem Coronavirus getrennt nach Geimpften und Ungeimpften ausgewiesen. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen sind dabei groß: In Hessen liegt der Wert bei Personen ab zwölf Jahren ohne vollständigen Impfschutz aktuell bei 272,3 Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohnern – unter den vollständig Geimpften bei 9,7. Das ging aus dem täglichen Bulletin der Hessischen Landesregierung hervor.

In Stuttgart wurden die Zahlen für den Zeitraum vom 23. bis zum 29. August veröffentlicht. Während sie unter den Ungeimpften oder Teilgeimpften demnach bei 202 lag, betrug sie bei den vollständig gegen das Coronavirus Geimpften 28. »Was wir derzeit erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften«, erklärte dazu der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt. Im Klinikum Stuttgart sei kein Fall bekannt, bei dem ein Infizierter mit einer vollständigen Impfung auf die Intensivstation musste.

Hessen ist mit einer Gesamtinzidenz von 116,9 laut Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit auf Platz eins bei den Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz war am Montag erneut gestiegen und lag laut RKI bei 84,3. Acht weitere Menschen starben den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Das RKI unterscheidet bei der Veröffentlichung der bundesweiten Inzidenz nicht zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Derweil sprach sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag vor dem Hintergrund des Endes der Schulferien in Sachsen und Thüringen für einfachere Quarantäneregeln bei Coronafällen in Schulen aus. In der Regel solle eine Quarantäne von fünf Tagen möglich sein, die dann mit einem negativen Coronatestergebnis beendet werden könne, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin vor Beratungen mit den Länderressortchefs über eine einheitliche Linie. (dpa/AFP/jW)