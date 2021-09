Delivery Hero leiht Milliarden für Investition in Gorillas

REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo Hunderte Millionen Euro will Delivery Hero in das Lieferdienst-Start-up Gorillas investieren (Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin)

Berlin. Mit der Ausgabe von Wandelanleihen will sich der Onlinelieferdienst Delivery Hero mindestens eine Milliarde Euro besorgen. Die Wandelschuldverschreibungen in zwei Tranchen sollen Laufzeiten bis April 2026 beziehungsweise März 2029 haben, wie der Konzern am späten Donnerstag nachmittag in Berlin mitteilte. Das Volumen könne sich auf bis zu 1,25 Milliarden Euro belaufen. Derartige Anleihen können in Aktien gewandelt werden, was die Anteile der aktuellen Aktionäre verwässern würde. Das generierte Geld will das Management »für allgemeine Unternehmenszwecke« verwenden bzw. in ein mögliches Firmenwachstum investieren. Jüngst hatte das Manager Magazin berichtet, Delivery Hero stehe vor dem Einstieg beim Lieferdienst-Start-up Gorillas – für zunächst rund 200 Millionen Euro. Später sollen demnach weitere 200 bis 400 Millionen Euro investiert werden. (dpa/jW)