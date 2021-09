Preisschild 135 Millionen Euro: »Gorch Fock« wieder unterwegs

Markus Hibbeler/dpa Die »Gorch Fock« am Mittwoch auf der Weser

Bremen. Das generalüberholte Marineschulschiff »Gorch Fock« ist nach fast sechs Jahren Werftliegezeit erstmals wieder aus eigener Kraft auf Fahrt gegangen. Angetrieben von Dieselmotoren legte der Großsegler am Mittwoch bei der Bremer Lürssen-Werft ab. Nach einer zweitägigen Probefahrt auf der Weser und der Nordsee wird die »Gorch Fock« am Donnerstag in Wilhelmshaven erwartet. Am dortigen Marinearsenal soll die Endausrüstung des Dreimasters erfolgen, bevor die Bundeswehr ihn am 30. September offiziell wieder in Dienst stellt. Die Lürssen-Werft hatte seit Herbst 2019 als zweite Werft an der »Gorch Fock« gebaut. Der vorherige Auftragnehmer, die Elsflether Werft, hatte Insolvenz anmelden müssen. Die Überholung des Schiffes hatte wegen der enormen Kostensprünge Schlagzeilen gemacht, die den Preis von geplant 10 Millionen Euro auf 135 Millionen Euro hochgetrieben haben. (dpa/jW)