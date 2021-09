Ankerpunkt des Todes

Kristian Stemmler Im Mittelpunkt: Unterstützerinnen und Unterstützer der Volksinitiative »Ziviler Hafen« am Mittwoch auf dem Hamburger Fischmarkt

Rote Fahnen vor der Kulisse von Hafenkränen im Lichte der frühherbstlichen Sonne. Dieses Bild mit Seltenheitswert konnten die Teilnehmenden der Demonstration zum Antikriegstag am Mittwoch in Hamburg genießen. Schulter an Schulter waren Verdi-Fahnen schwenkende Hafenarbeiter mit DKP-Mitgliedern, Aktivistinnen des »Roten Frauenkomitees«, der Gruppe »Bildung ohne Bundeswehr« und diversen anderen Initiativen, insgesamt einige hundert Demonstrierende, vom Gänsemarkt zum Fischmarkt gezogen. Dort fand die Abschlusskundgebung der Demo statt, zu der das »Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung« aufgerufen hatte.

Auch die Partei Die Linke war mit von der Partie. Die Hamburger Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic machte auf dem Gänsemarkt in begrüßenswerter Deutlichkeit klar, warum sie zu den neun Mitgliedern ihrer Fraktion gehörte, die vor einer Woche im Bundestag gegen das Mandat für die Bundeswehr in Afghanistan gestimmt haben. Es sei bei dem Kriegseinsatz am Hindukusch nie um Menschenrechte gegangen, rief Nastic aus: »Das ist eine unverhohlene Lüge!« Mit Blick auf die Tausenden Todesopfer dieses Krieges nannte sie das Handeln der Bundesregierung »verbrecherisch«.

Auf dem Fischmarkt stand die Volksinitiative »Ziviler Hafen« im Mittelpunkt, die einen Volksentscheid über das Verbot von Waffenexporten über den Hamburger Hafen anstrebt. Monika Koops, bei der Initiative und bei Verdi aktiv, kritisierte, der Hafen sei eine »Drehscheibe für das Geschäft mit dem Tod«. Im Jahr 2020 seien über Hamburg Rüstungsgüter im Wert von über einer Milliarde Euro exportiert worden, auch in Krisen- und Kriegsregionen. Zur Unterstützung der Volksinitiative rief der Aktivist Alessandro Capuzzo aus dem italienischen Triest auf. Der Hafen dort sei ebenso wie der in Hamburg »Transitort für Instrumente des Todes«. Der Schauspieler und Friedensaktivist Rolf Becker warnte: »Wenn hier eines der Schiffe mit Rüstungsgütern an Bord hochgeht, ist ein Großteil Hamburgs nicht mehr existent.«