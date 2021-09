Nicht vertrauenserweckend

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Ignoriert die Anregung der Athletenorganisation nach mehr als einem halben Jahr noch immer: der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)

Nicht mehr nur ihre Kritiker scheinen der Sportzentrale als suspekt und verdächtig zu gelten, sondern inzwischen auch die, die mit zeitgemäßen Vorschlägen aufwarten. Etwa die Interessenvertretung Athleten Deutschland e. V., nachdem sie im Februar ein Impulspapier zur Gründung eines unabhängigen Zentrums für »Safe Sport« vorgelegt hatte. Daraufhin wurde das Thema Anfang März im Bundestag prominent diskutiert und von CDU/CSU und Bündnis 90/ Die Grünen gar ins Wahlprogramm aufgenommen.

Währenddessen hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Anregung der Athletenorganisation nach über einem halben Jahr in seinen Medien noch nicht einmal vorgestellt. Maximilian Klein, einer der Autoren des Papiers, sprach gegenüber jW von einer »Hinhaltetaktik« seitens des DOSB. Über »Punktuelles« seien Gespräche über ein Zentrum »Safe Sport« leider nicht hinausgekommen. Nach einem halben Jahr gibt sich Klein ernüchtert: »Es ist höchste Zeit, dass sich der organisierte Sport mit unserem Vorschlag systematisch auseinandersetzt. Bis heute gibt es keinen strukturierten Dialog darüber.«

Wieder einmal werde beim Dachverband gebremst und geblockt. Dabei hätten der Schwimmverband, der Turnerbund und die Trainervereinigung sowie der Hochschulsportverband große Sympathien für die Idee geäußert, so Klein. Selbst in der Politik sei das Thema »mit breiter Befürwortung schon durch«. Vom DOSB-Sender Sportdeutschland würden diese Dinge totgeschwiegen, wie auch die regelmäßigen Enthüllungen über furchtbare Zustände im sportlichen Umfeld. Jüngst erneut, als Der Spiegel über Schikanen bei den paralympischen Schützen berichtete.

Anfang des Jahres war Stefan Lurz als Bundestrainer im Freiwasserschwimmen von seinem Amt zurückgetreten, weil er jahrelang Sportlerinnen sexuell genötigt und bedrängt haben soll. Ähnliche Vorfälle gab es beim Angeln oder Segeln; 2020 wurde ein Jugendwart in Berlin und ein Jugendleiter im fränkischen Verband angeklagt.

Welches Ausmaß diese Übergriffe vor allem gegenüber Kindern und Jugendlichen im Sportbetrieb angenommen haben, das will die erste nationale Studie zum Thema mit dem Titel »Sicher im Sport« aufklären. Gerade sind unter Federführung von Bettina Rulofs von der Uni Wuppertal die letzten Interviews geführt worden. Nun geht es an die Auswertung. Vorliegen sollen die Ergebnisse Anfang 2022, so die Sportsoziologin auf jW-Anfrage. In einer ersten Studie 2016 hatte sie nach der Befragung von rund 1.800 Nachwuchskadern herausgefunden, dass etwa ein Drittel der Athletinnen schon einmal eine Form von sexualisierter Gewalt im Sport erlebt hatte. Neun von diesen Kaderathletinnen sogar über einen längeren Zeitraum hinweg. Werden »mildere Formen« mitberücksichtigt, zum Beispiel das Hinterherpfeifen, liegt die Quote der negativen Erfahrungen sogar bei über 80 Prozent.

Die aktuelle Erhebung wurde vom größten Landessportbund (LSB) Nordrhein-Westfalen im vergangenen September initiiert. »Wir gehen bei unseren Befragungen soweit wie möglich in die Breite hinein. Wir wollen diesmal weit über den Nachwuchsleistungssport hinaus ordentlich Licht ins Dunkel bringen«, erklärt Bettina Rulofs den Ansatz. Das Großprojekt, an dem sich insgesamt ein Dutzend LSB beteiligen und bei dem auch die Deutsche Sportjugend dem Beirat angehört, zielt der Wissenschaftlerin zufolge auf das gesamte Spektrum der Gewaltformen im Sportbereich ab – von Missbrauch und sexueller Belästigung über psychische und körperliche Gewalt und die »situative Gewaltanwendung« bis hin zu rhetorischen Schikanen.

Offen bleibt, welche Auswirkungen und Konsequenzen die Erkenntnisse der Studie »Sicher im Sport« auch im juristischen und arbeitsrechtlichen Sinne nach sich ziehen werden. Die Expertin mag jedenfalls schon jetzt Befürchtungen nicht widersprechen, dass dem organisierten Sport ein Erdbeben bevorsteht, wie es die Kirche mit den Missbrauchsskandalen erlebt. Zwar vereine der DOSB mit seinen etwa 27 Millionen Mitgliedern numerisch nicht so viele Menschen unter seinem Dach wie die Kirche mit insgesamt mehr als 42 Millionen Menschen. Dafür verkörpere der organisierte Sport »die größte Kinder- und Jugendorganisation« und sei »der größte Träger der Kinder- und Jugendarbeit« in der Bundesrepublik.

Eines steht für die Sportsoziologin schon jetzt fest: Die bisherige DOSB-Praxis von Vertrauenspersonen und Ansprechpartnern innerhalb der Organisation werde der »allgemeinen Konfliktsituation« nicht gerecht. Das Personal bei den Fachverbänden oder den LSB sei stets im Dilemma. Einerseits sollen die Vertrauenspersonen den Vermutungen, Vorwürfen und Beschwerden bei Sexual- oder anderen Straftaten nachgehen und im Sinne der Opfer wirken – andererseits sind dieselben Personen ihrem jeweiligen Verband, dem System und dessen gutem Ruf verpflichtet.

Eine Konstellation, die Rulofs zufolge »nicht zwingend vertrauenerweckend« sei und eher den Tatbestand der Befangenheit erfüllt. Die Expertin rät, schleunigst Schlüsse zu ziehen und plädiert im Sinne des Schutzes von Kindern und Jugendlichen sowie zur Gewaltprävention für neue, moderne und zeitgemäße Strukturen. »Die Selbstreinigung im Sport kann nicht funktionieren.« Es brauche unabhängige Instanzen und Anlaufstellen, an die die Opfer verwiesen werden können. »Das wäre zugleich eine Entlastung für den Sport selbst.«

Diesen Ratschlag werden die Athleten Deutschland nur begrüßen, während die starre und sture Haltung der DOSB-Zentrale gegenüber einem »Zentrum Safe Sport«, bzw. selbst die Verweigerung der Diskussion darüber nicht verständlich ist. Die Idee sei »nicht der Königsweg«, hieß es bisher von seiten des DOSB nur kurz und knapp. Ein Abwehrverhalten mit Methode, wie Insider des Sportbetriebs anonym gegenüber jW mitteilten. »Man möchte weiterhin alles unter eigener Kontrolle behalten und bloß nichts aus der eigenen Hand geben.«