Diskret absurd

Nach einem Jahr voller Unsicherheiten in der Pandemie hat die Hamburgische Staatsoper zu Beginn der Spielzeit 2021/22 ein Zeichen der Hoffnung gesetzt: Am Samstag feierte Jacques Offenbachs »Les Contes d’Hoffmann« (»Hoffmanns Erzählungen«) in der Lesart von Regisseur Daniele Finzi Pasca Premiere. Als Fest der Poesie und Farben, der Phantasie und des diskret absurden Humors wurde die Aufführung mit Jubel des Publikums aufgenommen. (dpa/jW)