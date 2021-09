Frischer Telemann

Die Musikerin Nele Vertommen aus Belgien hat beim 11. Internationalen Telemann-Wettbewerb in Magdeburg den mit 7.500 Euro dotierten ersten Preis der mitteldeutschen Barockmusik gewonnen. Die 22jährige spielt Barockoboe, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. Der zweite Preis ging an den Flötisten Rei Inoue aus Japan, der dritte Preis an den Flötisten Ching-Yao Wang aus Taiwan. Sie hätten durch ihren inspirierenden und frischen Umgang mit den Werken Georg Philipp Telemanns und seiner Zeitgenossen überzeugt. Der Barockkomponist Georg Philipp Telemann wurde 1681 in Magdeburg geboren. Er starb 1767 in Hamburg. (dpa/jW)