Horst Rudel/IMAGO »Eine Parallelgesellschaft, die das Notwendige eines Zusammenlebens abdeckt« – die ultrakonservative Islamische Gemeinschaft Milli Görüs beim Abendgebet (Bad Cannstatt, 2.10.2007)

Der reißerische Titel »Der Abtrünnige« täuscht. Zwar handelt das autobiographische Buch auch von der Abkehr eines jungen, in Baden-Württemberg aufgewachsenen türkeistämmigen Mannes aus dem türkisch-islamistischen Milieu, dem er seit seiner Kindheit angehört hatte, doch vor allem nimmt Erol Ünal, der sich selbst als »linksgerichteten Agnostiker« bezeichnet, den Leser mit auf eine ebenso persönliche wie aufklärerische Reise in Hinterhofmoscheen und Islamverbände. »Eine Hinterhofmoschee in Deutschland ist (...) nicht einfach nur eine Moschee, in der gebetet wird. Sie ist eine eigene Welt. Hat man sich einmal der Welt der Hinterhofmoschee angepasst, geht man zum Haareschneiden, zum Essen, zum Einkaufen und auch zur Unterhaltung in die Moschee. Eine Parallelgesellschaft, die das Notwendige eines Zusammenlebens abdeckt.«

Durch eigene Erfahrungen und die Einbindung der Erlebnisse von Freunden und Familienmitgliedern – insbesondere seines älteren Bruders Ömer – wird nahezu die Gesamtheit der türkisch-muslimischen Gemeinden in Deutschland abgedeckt. Vorgestellt werden die Grauen Wölfe, der ultrakonservative Islamverband Milli Görüs und dessen in Deutschland verbotene Abspaltung Kalifatstaat, die Süleymancilar- und die Menzil-Sekte, der an die türkische Regierung angeschlossene Moscheendachverband DITIB und die Hizmet-Bewegung des aufgrund seiner mutmaßlichen Verwicklung in den Putschversuch 2016 in der Türkei mittlerweile als Staatsfeind Nummer eins geltenden Predigers Fethullah Gülen.

Als glühender Anhänger der Grauen Wölfe schickte Ünals Vater bereits den Siebenjährigen in einen Korankurs dieser faschistischen Bewegung. Doch es war nicht nur das Elternhaus, das ihn prägte. Ausgrenzung und Rassismus von Teilen der deutschen Mehrheitsgesellschaft führten später bei dem Jugendlichen zu einer stärkeren Identifikation als Türke. »Ob in der Türkei oder in Deutschland, das Minderwertigkeitsgefühl bildet das Fundament der Grauen Wölfe und der Erdogan-Anhänger«, weiß Ünal aus eigener Anschauung.

In anschaulicher Weise wird Herkunft, Geschichte und Ideologie der jeweiligen Verbände geschildert. So hat jede Gemeinde ihre »Uniform«, die in der Art ihrer Kleidung, in der Form der Bärte und in Grußritualen besteht. Der Autor zeigt dabei auch die materiellen Triebkräfte hinter dem religiösen Schleier auf. So sind wirtschaftliche Intentionen und berufliche Karrieremöglichkeiten vielfach ausschlaggebend für ein Engagement in der jeweiligen Gemeinde, an die Lebensmittelfabrikanten und andere Unternehmen angeschlossen sind.

Ünal, der jahrelang einem Gesprächskreis der Gülen-Gemeinde angehört hatte, ist der Ansicht, dass diese Bewegung »eine gefährliche Sekte« ist, »die der Öffentlichkeit ein friedliches Bild präsentiert, insgeheim jedoch eine Agenda vorantreibt, die weder etwas mit freiheitlichen noch demokratischen Werten gemein hat«. Um so unverständlicher erscheint ihm, dass die Bundesregierung das unter maßgeblicher Beteiligung der Gülenisten errichtete »House of One« in Berlin mit mehreren Millionen Euro fördert.

Der Autor beschreibt die teils bizarr wirkenden Rituale der wissenschafts- und fortschrittsfeindlichen, gegen die Gleichberechtigung der Geschlechter stehenden Süleymancilar- und Menzil-Sekten. Dabei lässt er es auch nicht an Humor fehlen: »Bei mir war es bei diesem Gebet jedenfalls keine Konzentration auf Gott, sondern auf meinen Göt (tr. Hintern)« gesteht Ünal freimütig nach einem in unbequemer Haltung verbrachten Gottesdienst mit dem spirituellen Oberhaupt der Menzil-Sekte ein.

Ünal weist auf die gefährlichen Folgen der Indoktrination von Kindern und Jugendlichen durch nationalistische und islamistische Ideologien hin, er benennt die Verbrechen der Grauen Wölfe und deckt antidemokratische Praktiken der islamistischen Sekten auf.

Seine Darstellung der Gemeindemitglieder ist dabei niemals persönlich diffamierend. Denn anders als manchen »Exmuslimen« geht es Ünal nicht um eine Abrechnung mit »dem Islam« und »den Muslimen«, sondern um einen konstruktiven Dialog für ein harmonisches Zusammenleben. »Leider gehören wohl die kopftuchtragenden Frauen in Deutschland zu den am meisten diskriminierten Gruppen« – schon mit dieser Feststellung lässt sich der Autor nicht als Kronzeuge für Islamhasser von AfD und Pegida bis Emma missbrauchen.