Kein Geld für die Langsamkeit

Seit 20 Jahren läuft die auf 639 Jahre angelegte Aufführung des Orgelstücks »ORGAN²/ASLSP« (»as slow as possible«) von John Cage in Halberstadt. Doch das Geld für die Fortsetzung ist überaus knapp. Im Moment reiche das Geld für weitere ein- bis eineinhalb Jahre des Projekts, sagte der Kuratoriumsvorsitzende der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt, Rainer O. Neugebauer. Trotz bisheriger Absagen von Landes- und Bundesebene hoffe er auf eine öffentliche institutionelle Förderung. »Es ist eines der wenigen Kunstprojekte in Sachsen-Anhalt, die weltweit beachtet werden«, betonte Neugebauer. In den vergangenen 20 Jahren sei das Projekt allein aus privaten Mitteln finanziert worden. Über eine Million Euro sei eingeworben worden. Etwa 60.000 Euro Unterhalt koste das Projekt jedes Jahr, die ehrenamtliche Arbeit nicht mit eingerechnet. Als eine Konsequenz der knappen Finanzen seien die Öffnungszeiten am Dienstag und Mittwoch gestrichen worden.(dpa/jW)