Im Labyrinth der Armut

Gemeinfrei »Schließlich verfällt der bedauernswerte junge Mann in einen Zustand von Zerlumptheit und Schmutz und kriecht sozusagen in die Gosse. Das ist das Schauspiel, das Franziskus geboten haben muss« (G. K. Chesterton)

»Es wird erzählt, dass er statt des Gürtels, den er von sich geworfen hatte (vielleicht mehr in symbolischer Verachtung, da man nach der Mode der Zeit die Börse darin trug), von ungefähr einen Strick aufhob, der gerade dalag, und um seine Hüften band. (...) Er wollte dadurch erkennen lassen, dass seine Kleidung zusammengesucht war wie Lumpen aus einer Reihe Kehrichttonnen. Zehn Jahre später wurde dieser Notbehelf von einem Gewand zur Uniform für fünftausend Männer, und hundert Jahre später legte man, wie in einem priesterlichen Ehrenkleid, den großen Dante darin ins Grab.«

G. K. Chesterton, »Franziskus. Der Heilige von Assisi«

Von der Kreuzung her dröhnt der Berliner Verkehr gegen die historisierende Fassade des leicht zurückgesetzten Hauses. Aber schon in der kurzen Auffahrt fällt mein Blick auf ein modernes Mensagebäude. Ich stehe im Franziskanerkloster Pankow in der Wollankstraße. Vor 100 Jahren wurde es gegründet. Ich suche den Eingang, denn ich habe beschlossen, an zwei Tagen hier Dienst zu tun. Vor mir lehnt eine Frau schlafend an der Wand, neben ihr eine zerknautschte Tüte. Später erfahre ich, dass diese Tüte schon ihr ganzer Besitz ist. Der Hof füllt sich merklich. Vorwiegend arbeitsuchende und obdachlose Männer aus Osteuropa besuchen heute die Suppenküche. Aber auch Menschen aus dem Kiez. Kurt erzählt mir, dass seine Rente nicht reicht, dass seine Frau ... Montag wäre kein guter Tag für ihn, wechselt er das Thema. Da ist hier geschlossen. Sonst nie. Die haben sogar Weihnachten auf!

Die Suppenküche lädt ein: Das frisch zubereitete Mittagessen findet täglich 80 bis einige hundert dankbare Abnehmer. Der Chef der Suppenküche, Bernd Backhaus, meint, es sei kaum zu planen, wie viele Gäste kommen. Das Wetter oder die Auszahlung von Hartz IV sind nur zwei Gründe für die Schwankungen, fügt Backhaus an. Der Raum ist hell und auf seine Funktion reduziert. In den nächsten knapp drei Stunden flitzen freiwillige Helfer um die Tische und umsorgen die Gäste. Anyana kommt ursprünglich aus Craiova in Rumänien, verstehen tut sie mich nicht, aber sie sagt immer wieder »danke«. Renate sitzt einen Tisch weiter, redet mit sich selbst, und packt mit fahrigen Bewegungen ihre Handtasche unentwegt aus und wieder ein. Ich wische ihren Tisch ab, und sie fragt mich, was sie tun soll, der Freund hat so viele Schulden, und jetzt will man das Geld von ihr. Sie redet gehetzt weiter. Ich höre zu. Sie wird ruhiger, scheint gefasster. Ich erinnere sie an die Sozialarbeiterin hier im Haus, vielleicht wisse die Rat? Die Gäste wenden den Blick. Vorn am Eingang ist es unruhig, es wird laut. Streit. Zwei Angetrunkene wurden abgewiesen. Sie torkeln, sich gegenseitig stützend, zurück zur Straße, der Verkehrslärm verschluckt ihr Schimpfen.

Ich treffe noch mal auf Anyana, sie war gerade in der Kleiderkammer und zeigt mir einen Rock und ein rosa T-Shirt, bevor sie um die Ecke biegt. Das Haus ist ein Labyrinth. Wo bin ich, verflixt? Plötzlich stehe ich in einem Raum mit riesigen Waschmaschinen. Norbert sagt, er kommt einmal die Woche her … Mir fällt auf, dass er nur einen Schuh trägt. Wir werden unterbrochen. Norbert nimmt einen Tragebeutel mit frischer Wäsche in Empfang. Er lässt dafür einen anderen mit Schmutzwäsche da, und der wird dann beim nächsten Mal wieder getauscht. Eine merkwürdige Routine bestimmt das Geschehen in den Fluren. Die Not der einzelnen ist kaum in Worte zu fassen, aber die Fürsorge und Emsigkeit der freiwilligen Helfer vor Ort beeindruckt mich sehr. Es sind über 100 ehrenamtliche Helfer, die sich für die Dienste eintragen! Backhaus meint, ohne die könne man nicht helfen.

Viele der Besucher sind Stammkunden, klärt mich eine Helferin auf. Sie füllt die XXL-Maschinen, sortiert Wäsche, teilt Hygieneartikel aus. Norbert bekommt Zahnpasta, ein Deospray, eine Unterhose und eine Fußcreme, dann geht er die Treppe in Richtung Kleiderkammer hinab. Die ist eher ein Kellergewölbe, und Norbert ist schnell versorgt. Er trägt nun nagelneue quietschbunte Sportschuhe ... Mich erschlägt der Anblick von Fluchten aus Jacken, Hosen, Mänteln und Schlafsäcken. Alles Spenden, alles sortiert nach Jahreszeit, Mann, Frau, Kind, XL, M, S. Ein Schlafsack ist originalverpackt, er verspricht im Aufdruck Kälteschutz bis minus 40 Grad. Ich gehe wieder nach oben. Ein Arzt und eine Krankenschwester versuchen, einer Frau zu helfen. Sie ist seit einer Stunde in der Dusche. Endlich kommt sie heraus. Ihre Füße und Unterschenkel sind entsetzlich entzündet, schorfüberzogen und an einigen Stellen offen. Nein, sie will keine frischen Sachen, herrscht sie die Schwester an. Aber ihre Kleidung ist zerrissen und stark verschmutzt. Ihre Finger hat sie mit Paketband umwickelt, darüber zerschlissene Einweghandschuhe gezogen. In den Händen hält sie ein Päckchen zusammengeheftete Zeitungsschnipsel. Sobald man mit ihr spricht, blättert sie in der Sammlung und erweckt den Eindruck, als läse sie ihre Antwort daraus vor.

Ich werde jetzt unten gebraucht und schlängle mich durch Flure, Treppen und Türen. Der Abwaschdienst gibt sein Bestes, aber die Schüsseln, Teller und Töpfe stapeln sich zu Türmen. Alle haben zu tun. Und morgen, morgen kommen sie wieder. Alle. Die Hungrigen, die Einsamen, die Verlorenen und die Dankbaren. Alle. Auch die freiwilligen Helfer und die wenigen Festangestellten. Wer allerdings immer vor Ort ist, das sind die Mönche. Fünf derzeit. Renate spricht mit einem, sie erzählt von den Schulden. Eine Hand findet tröstend ihre Schulter ...