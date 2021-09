Röhrennetz aus Russland

Stoyan Nenov/REUTERS Moskau hält, was es verspricht: Die Leitungen in den Westen stehen (Bauabschnitt von Turk Stream bei Letnitsa/Bulgarien, 1.6.2020)

Russland ist in aller Stille dabei, sich den Gasmarkt Südosteuropas quasi exklusiv zu sichern. Der Exportmonopolist Gasprom hat vor kurzem mit Ungarn einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen, berichtete die FAZ am Donnerstag. Er soll am 1. Oktober in Kraft treten und umfasst mit 4,5 Milliarden Kubikmetern jährlich etwa die Hälfte des Gases, das der Konzern im langjährigen Durchschnitt jährlich an Ungarn verkauft; das ist ein gutes Drittel des gesamten Gasverbrauchs von Ungarn – den Rest bildet Flüssiggas aus internationalen Quellen, das über ein Terminal an der kroatischen Mittelmeerküste angeliefert wird.

Allerdings ist nicht der Abschluss des neuen Vertrags zwischen Gasprom und Ungarn das Entscheidende, sondern der Weg, über den das Gas fließen soll. Bis Ende dieses Monats soll nämlich eine Anschlussleitung von Südungarn an das serbische Pipelinenetz fertiggestellt sein, das wiederum hängt an den beiden Leitungen Balkan Stream und Turk Stream, die beide von Russland initiiert worden sind. Entsprechend dürfte der Gastransit durch die Ukraine zurückgehen, durch die traditionell der Großteil der russischen Gaslieferungen an Ungarn gepumpt wurde.

Der Schlüssel zu diesem Erfolg für Gasprom liegt in den Folgen einer geopolitischen Entscheidung der EU. Sie hatte 2014 erreicht, dass Russland nach immer neuen bürokratischen und regulatorischen Hindernissen den bereits begonnenen Bau einer Pipeline unter dem Schwarzen Meer von Noworossijsk an den westlichen Ausläufern des Kaukasus nach Bulgarien einstellte. Kurz darauf kündigte das Land die Errichtung einer fast parallel verlaufenden Pipeline in die Türkei namens Turkish Stream (heute Turk Stream) an. Die doppelröhrige Leitung endet im europäischen Teil der Türkei, also vor der EU-Südostgrenze, aber außerhalb des Geltungsbereichs der zur Diversifizierung verpflichtenden EU-Gasrichtlinie. Eine der beiden Leitungen, die je eine Kapazität von 16 Milliarden Kubikmetern im Jahr haben, versorgt seit 2020 Istanbul und den Westen der Türkei, die andere ist konzipiert, Griechenland, Bulgarien, Serbien, Nordmazedonien und die bosnische Serbenrepublik zu beliefern. Genau über die Leitung Balkan Stream, die in Bulgarien in aller Stille fertiggestellt wurde.

Gasprom hat dabei seine Erfahrungen, die es beim Ärger um Bau und Betrieb von Nord Stream 2 gemacht hat, genutzt: Die Leitung wurde von einem saudischen Unternehmen gebaut, um das Trennungsgebot von Bau und Befüllung der Pipeline gemäß der EU-Gasrichtlinie formell einzuhalten. »Westliche« Beobachter unterstellen dem Pipelinebauer freilich, eine im Interesse von Gasprom tätige Scheinfirma zu sein. Der Hebel, mit dem Russland sich die faktische Hoheit über das bulgarische Transitsystem gesichert hat, ist die Armut Bulgariens und der Umstand, dass der von Brüssel erzwungene Abbruch der Bauarbeiten an »South Stream« das Land erheblichen Schadenersatzforderungen von seiten Gasproms ausgesetzt hätte. So haben sich 2017 unter Vermittlung der EU Gasprom und Bulgarien auf einen russischen Forderungsverzicht geeinigt – als Gegenleistung musste die EU aber Bulgarien zugestehen, russisches Gas nicht nur für den eigenen Bedarf zu importieren, sondern den Rohstoff auch exportieren zu können.

Überdies hat sich Gasprom, wie letztes Jahr das Portal Euractiv.de recherchierte, über eine Schweizer Partnerfirma in langjährigen Verträgen die Kapazitäten aller Leitungsübergabepunkte an den bulgarischen Grenzen zur Türkei, Griechenland, Nordmazedonien und Serbien gesichert. Die Übergänge zu Rumänien waren für Gasprom uninteressant, weil Rumänien selbst Gas fördert und deshalb als Exportmarkt für Russland relativ unwesentlich ist. Da die rumänische Förderung knapp den Eigenbedarf deckt, droht dem faktischen Gasprom-Monopol aus dieser Richtung also eher keine Gefahr. Wiederum ist der eigentliche Punkt an dieser Strategie, dass die Ukraine aus dem Gastransit für die Balkanstaaten ausmanövriert wird. Außerdem müsste für die Lieferung von aserbaidschanischem Gas, mit dessen Hilfe die EU die Abhängigkeit des Balkans von russischem Rohstoff schwächen will, extra eine neue Leitung gebaut werden. Dieser Bau aber verzögert sich seit Jahren.

Beschleunigt hat Gasprom den Pipelinebau in Bulgarien auch durch Großzügigkeit bei den Zahlungsbedingungen. Die Transitgebühren für Balkan Stream an Sofia wurden bis einschließlich 2023 bereits vorab gezahlt. 350 Millionen Euro sind für das ärmste EU-Land eine bedeutende Summe; Gasprom dagegen hat so einen Betrag in der Portokasse, wenn als Preis die Gewinnung eines Marktes mit bis zu 120 Millionen Gaskunden – laut Zahlen der FAZ – winkt.