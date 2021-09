Arbeitskampf bei Bahn ausgeweitet

Sven Hoppe/dpa Die GDL hält Kurs. Gestreikt wird, bis das Bahn-Management ein ernsthaftes Angebot vorlegt

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführergewerkschaft (GDL) hat ihre Streiks auch am Wochenende fortgesetzt. Laut einer Bahn-Sprecherin beteiligten sich seit Beginn des Streiks am Mittwoch nachmittag bis einschließlich Sonntag morgen insgesamt mehr als 9.760 Beschäftigte an dem Arbeitskampf.

Den Streikenden in den Rücken fiel ausgerechnet der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann. Er kritisierte, »dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchsetzt«. Obwohl die Differenzen zwischen Gewerkschaft und Bahn nicht sehr groß seien, weigere sich GDL-Chef Claus Weselsky, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sagte Hoffmann der Rheinischen Post. Im Kern gehe es dem GDL-Vorsitzenden darum, seine Gewerkschaft zu erhalten und ihren Einflussbereich zu vergrößern, um auf diese Weise mehr Mitglieder zu gewinnen: »Bei Herrn Weselsky und der GDL geht es ums pure Überleben«, so Hoffmann.

Weselsky hatte hingegen am Freitag klargestellt: Die Streiks der GDL seien rechtmäßig, zulässig und verhältnismäßig. »Wir dürfen auch für unsere Mitglieder auf den Stellwerken, in den Werkstätten und bei den Aufsichten einen Tarifvertrag erstreiken.« Das hätten die Urteile des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main und des Hessischen Landesarbeitsgerichts am Freitag klargemacht. Für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sei es »ein profunder Sieg«, sagte Weselsky in einem Podcast der GDL.

Vertreter von CDU und CSU pochen unterdessen bereits auf eine härtere Gangart gegenüber den Gewerkschaften. Die »Mittelstandsvereinigung« der Union plant, das Streikrecht zu verschärfen. In einem Beschluss, über den Bild am Wochenende berichtete, heißt es, dass in einzelnen Bereichen wie dem Bahn- und Luftverkehr, aber auch der medizinischen Versorgung und Pflege künftig »andere Arbeitskampfregeln« gelten sollen, um zu verhindern, dass »unbeteiligte Dritte übermäßig belastet werden«. (dpa/AFP/jW)