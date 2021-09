Archiv Darstellung der Rätebewegung von Nghe Tinh in einem zeitgenössischen vietnamesischen Gemälde

Im Herbst 1931 endete in Zentralvietnam die Zeit der Sowjets. Diese waren ein Jahr zuvor als Ergebnis eines Bauernaufstandes als revolutionäre Machtorgane des Volkes eingerichtet worden. Etwa 30.000 Kämpfer ihrer Rote Garden genannten Einheiten verteidigten sie fast ein Jahr gegen eine 100.000 Mann starke Übermacht der französischen Kolonialarmee. Es war eine der zu dieser Zeit größten revolutionären Erhebungen in den kolonial unterdrückten Ländern, an deren Spitze erstmals die Kommunistischen Partei stand. »Obwohl die Franzosen die Bewegung durch blutigen Terror niederschlagen konnten, bewiesen die Sowjets von Nghe Tinh den heldenhaften Geist und die revolutionäre Kraft der arbeitenden Menschen Vietnams. Obwohl die Bewegung nicht erfolgreich war, schmiedete sie die Kräfte für die siegreiche Augustrevolution«, schrieb Ho Chi Minh in der Zeitschrift Hoc Tap (Lernen) 1960 zum 30. Jahrestag der Erhebung. Daran anknüpfend erklärte kürzlich der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV), Nguyen Phu Tron, dass mit diesen Kämpfen der Grundstein für Vietnams »Weg zum Sozialismus« gelegt wurde (siehe jW vom 12. August).

Erhebung der Empörten

Zu Beginn des Jahres 1930 hatte die im Vorjahr ausgebrochene Weltwirtschaftskrise mit ihren verheerenden Folgen in noch schlimmerer Weise die kolonial unterdrückten Länder, darunter das mit der Ökonomie des französischen »Mutterlandes« verbundene Vietnam, erfasst. Das Jahreseinkommen der 220.000 Industrie- und Plantagenarbeiter und der über neun Millionen feudalabhängigen Bauern betrug nur sechs Prozent dessen, was französische Arbeiter erhielten. Die sinkenden Reispreise ruinierten Millionen Bauern. Eine furchtbare Hungersnot griff um sich, die im Norden Zentralvietnams mehr als 100.000 Menschen hinraffte. Die Abwälzung der Krisenlasten auf das Volk führte zu einer ungeheuren Verschärfung der nationalen und sozialen Konflikte.

Vor diesem Hintergrund schlossen Ho Chi Minh und die vietnamesischen Kommunisten den seit 1925 eingeleiteten Prozess der Schaffung einer kommunistischen Partei am 3. Februar 1930 ab. Angesichts des wachsenden Einflusses der Kommunisten löste die Nationalistische Partei Vietnams am 9. Februar in der französischen Garnison von Yen Bai – im Nordosten des Landes – mit vietnamesischen Soldaten der Kolonialarmee einen bewaffneten Aufstand aus. Sie wollte ihre führende Rolle in der Befreiungsbewegung behaupten und selbständige politische Aktionen der Arbeiter und Bauern verhindern. Der isolierte Aufstand wurde blutig niedergeworfen. Zehntausende Vietnamesen, von denen viele an der Erhebung gar nicht teilgenommen hatten, wurden verhaftet, 2.500 vor Gericht gestellt, nach offiziellen Angaben 68 zum Tode und 600 zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt. Tausende fielen dem Kolonialterror ohne Gerichtsurteile zum Opfer.

Mit den Kommunisten an der Spitze solidarisierten sich Arbeiter und Bauern mit den Verfolgten und setzten sich gegen den Terror und ihre ins maßlose ansteigende Verelendung zur Wehr. Als sie am 12. September 1930 in mehreren Kreisstädten von Nghe An und Ha Tinh für höhere Löhne, Steuererleichterungen, Pachtsenkungen, die Rückgabe von Gemeindeländern an die Bauern und die Verteilung von Reis an die Hungernden demonstrierten, wurden die Versammlungsplätze von Flugzeugen bombardiert, 510 Menschen getötet, mehr als 300 verwundet. Der »Hunger auf Reis« trieb nunmehr, wie selbst das großbürgerliche L’Echo Annamite zugeben musste, die bis aufs äußerste erbitterten Bauern zum bewaffneten Aufstand. Sie stürmten Gefängnisse und befreiten Insassen, zündeten Kreis- und Gemeindeverwaltungen an, verbrannten Steuerunterlagen, Pfandbriefe und Schuldscheine. Die Mandarine und Notabeln flohen in die Provinzhauptstädte, der kolonial-feudale Machtapparat in den Landgemeinden zerfiel. »Das gesamte Gebiet ist vom französischen Protektorat abgefallen«, meldete die Kolonialrevue L’Asie Francaise im November 1930. Die französische L’Opinion Publique schrieb am 12. Dezember, es handele sich »um eine tatsächliche Revolution«. Die Leute hätten »in beiden Provinzen die Sowjetmacht errichtet«.

Obwohl für einen erfolgreichen Verlauf der Erhebung, die Bedingungen nicht gegeben waren, beschloss das Zentralkomitee der KPV, nachdem der Aufstand mit einer Massenbeteiligung spontan ausgebrochen war, im Oktober 1930 unter dem Vorsitz Ho Chi Minhs, die Leitung zu übernehmen und dazu das ZK-Mitglied Pho Nguyen Sac in das Aufstandsgebiet zu entsenden. Tausende Mitglieder und Funktionäre der Partei, Revolutionäre aus allen Provinzen gingen nach Nghe Tinh (wie die beiden Provinzen zusammengefasst genannt wurden), um am Aufstand teilzunehmen. Darunter waren mehr als 500 Arbeiter aus Vinh, dem industriellen Zentrum des Aufstandsgebietes, die den Bauern beim Aufbau der revolutionären Machtorgane halfen.

Xo Viets

Der Aufstand breitete sich auf ein Gebiet von 12.000 Quadratkilometern mit rund 1,5 Millionen Einwohnern aus. In zwölf von 20 Kreisen bzw. in 400 Gemeinden, das war etwa die Hälfte aller Gemeinden, übernahmen die auf Initiative der Partei gegründeten Bauernvereinigungen die Macht und bildeten Sowjets. In den übrigen Gemeinden übten Komitees der Bauernvereinigungen die Macht aus, ohne sich als Räte zu konstituieren. Die Sowjets waren augenscheinlich Ausdruck des Einflusses der russischen Oktoberrevolution. Mit der Bezeichnung Xo Viet gab die KPV ihnen eine nationale Ausprägung. »Xo« heißt im Vietnamesischen »Räte« und mit der Hinzufügung »Viet« (Vietnamesisch) wurden sie Vietnamesische Räte genannt. Die Xo Viets verteilten an die Bauern das Gemeindeland, das Großgrundbesitzer und Feudalherren sich angeeignet hatten, schränkten deren Ausbeutungsmöglichkeiten ein, verteilten aus deren Reserven Reis an die Hungernden und leiteten eine Reihe politischer und sozialökonomischer Reformen ein.

Im Oktober 1930 beschloss das ZK der KPV, zur Verteidigung der Xo Viets »bewaffnete Einheiten der Arbeiter und Bauern« aufzustellen. Offiziell wurden sie Selbstverteidigungsgruppen genannt, um Tendenzen des Putschismus entgegenzuwirken und ihre Aufgabe des Schutzes vor dem Terror der Kolonialmacht zu betonen.

Rote Garden

Die Leitung dieser Roten Garden wurde einem Militärausschuss des Gebietskomitees der KPV von Zentralvietnam übertragen. Wichtige Kommandofunktionen hatten militärisch ausgebildete Funktionäre der Partei inne. Ho Chi Minh hatte sie während seines Aufenthalts in Kanton nach Moskau zum Studium an die Militärakademie der Roten Armee sowie an die militärische Lehranstalt Huang Pu (Whampoa) bei Kanton delegiert, an der sowjetische Militärs Offiziere der Volksbefreiungsarmee als auch Truppen Chiang Kai-sheks in der Periode der Einheitsfront ausbildeten. Die Roten Garden wuchsen auf mindestens 30.000 Kämpfer an. Das Zentralorgan der Kommunistischen Partei Frankreichs, L’Humanité, nannte am 17. September 1931 40.000 bewaffnete Aufständische.

Zur Niederschlagung der Xo Viets wurde die Kolonialarmee in Vietnam durch 100.000 Mann aus Frankreich verstärkt. Die Sowjetgebiete wurden durch einen Gürtel aus 122 Stützpunkten abgeriegelt, von denen die stärksten eine Besatzung von 400 bis 500 Mann hatten. Dem Terror der Kolonialsoldateska und den Banden der einheimischen Feudalkaste fielen Zehntausende Arbeiter und Bauern zum Opfer. Dutzende Dörfer wurden zerstört, Tausende Häuser niedergebrannt. Dennoch widerstanden die Xo Viets länger als acht Monate der erdrückenden militärischen Übermacht. Im August 1931 verteidigten sich noch etwa 50 Sowjetgemeinden. Im Kreis Cam Xuyen fanden im Dezember 1931 die letzten Kämpfe statt.

Im März 1931 wurde fast die gesamte Parteiführung mit Generalsekretär Tran Phu verhaftet. Auch in Nghe Tinh fielen die meisten Funktionäre der KPV und der Sowjets dem Terror zum Opfer. Darunter auch der Führer der Sowjetbewegung, ZK-Mitglied Nguyen Phong Sac. Ho Chi Minh gelang es, nach China zu fliehen. Er wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt.