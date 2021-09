Preisexplosion auf See

Mahmoud El-khawas/dpa Die Havarie der »Ever Given« im Suezkanal führte zu tagelangen Staus im Schiffsverkehr (Ismailia/Ägypten, 7.7.2021)

Am 25. August atmete die Schiffahrtsbranche weltweit auf: Nach nur 14 Tagen Schließung nahm der weltgrößte Hafen im chinesischen Ningbo seinen Betrieb wieder auf. Die Hafenverwaltung hatte den »Meidong Container Terminal« am 11. August wegen eines positiven Covid-19-Falls gesperrt. Mehr als 50 Schiffe warteten bei Wiederöffnung vor dem Hafen auf Abfertigung; andere waren nach Shanghai oder Xiamen umgeleitet worden, wo sie ihrerseits für Staus sorgten – obwohl Beijing kurzfristig in allen Häfen Extrateams zur Abfertigung ausländischer Schiffe aktiviert hatte. Chinas Häfen brechen derzeit alle eigenen Rekorde, haben im ersten Halbjahr 2021 knapp 23 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, Zwanzig-Fuß-Standardcontainer) umgeschlagen – 14,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Eigentlich hätte die Meidong-Sperre bis zum 6. September dauern sollen, die Schiffahrtsbranche sah sich glimpflich davon gekommen: Alle erinnerten sich an die wochenlange Schließung des Hafens Yantian im Frühjahr.

Die Verzögerungen haben globale Folgen und werden lange zu spüren sein, treffen sie doch ein Logistiknetzwerk, das durcheinandergeraten ist. Das hatte man bereits erlebt, als Ende März das Containerschiff »Ever Given« acht Tage lang den Suezkanal blockierte und weltweit Fahrpläne chaotisierte. Es werde bis ins dritte Quartal des Jahres dauern, dieses Gewirr wieder aufzulösen, hieß es damals. Heute, Anfang September, ist eines sicher: Es ist auf absehbare Zeit nicht mit termingerechten interkontinentalen Verkehren zu rechnen – und die Schiffe, die ihre Zielhäfen erreichen, bringen nicht nur knappe, sondern auch sich ständig verteuernde Waren. Dabei ist die aktuelle Logistikkrise weder allein der Suezblockade noch der Pandemie anzulasten: Der momentan boomende Welthandel krankt am akuten Mangel an Schiffen und Containern, und das hat die maritime Branche selbst zu verantworten.

Der Einbruch des Welthandels zu Beginn der Pandemie hatte große Teile der Branche zum Abbau ihrer Flottenbestände durch Verschrottung oder vorzeitige Rückgabe gecharterter Schiffe ebenso wie geleaster Container veranlasst. Seit der Handel wieder zunahm, sieht man sich konfrontiert mit unerwartet hoher Nachfrage auf einzelnen Routen sowie mit neuen, modifizierten Warenströmen durch verändertes Kaufverhalten. Zudem lagen Hunderte Schiffe (und mit ihnen Hunderttausende Seeleute) in oder vor Häfen fest, Leercontainer waren weltweit verstreut worden, sind bis heute unzureichend verfügbar. Die Reeder bemühen sich zwar, das rasant steigende Transportaufkommen zu bewältigen, aber oft fehlen nicht nur Schiffe oder Boxen, sondern auch Arbeitskräfte in Häfen oder Speditionen. Die Entwicklung dauert an und hat multiple Folgen: Industrie und Handel klagen über fehlenden Nachschub von Teilen und Waren, kaum ein Transport erreicht pünktlich sein Ziel, aber das Missverhältnis zwischen Nachfrage und Angebot treibt Frachtraten – und damit Endpreise – in ungeahnte Höhen.

Die meisten Reedereien verdienen derzeit mehr Geld als je zuvor: Anfang Juli prognostizierte das Londoner Beratungsunternehmen Drewry, 2021 könne das erste Jahr in der Geschichte der Containerschiffahrt sein, in dem sich die Gewinne der 100-Milliarden-Dollar-Marke näherten. Aktuelle Zwischenbilanzen, die führende Linienreeder – beispielsweise Maersk, CMA CGM, Cosco mit OOCL, Evergreen, HMM oder Hapag-Lloyd – fürs erste Halbjahr 2021 vorgelegt haben, weisen Milliardengewinne aus, die alle bisherigen Firmenrekorde weit übertreffen.

Dies ist natürlich dem erwähnten Frachtratenanstieg zuzuschreiben. Drewrys »World Container Index« (WCI) errechnet wöchentlich, was die Charter eines 40-Fuß-Containers auf acht ausgewählten Ost-West-Linienverkehren kostet. Ein beispielhafter Blick auf die wichtige Strecke Shanghai–Rotterdam macht deutlich, wie der Welthandel derzeit »tickt«: Von Ost nach West kassieren Reeder aktuell pro 40-Fuß-Box stolze 14.074 US-Dollar (etwa 11.853 Euro), das sind 632 Prozent mehr als ein Jahr zuvor – in Einzelfällen sollen laut Infodienst Hansa sogar schon knapp 20.000 Dollar bezahlt worden sein. Von West nach Ost hingegen werden zum selben Zeitpunkt nur 1.647 Dollar verlangt, 39 Prozent mehr als Anfang September 2020.

Die Reedereien versuchen, die Engpässe und die stetig steigende Nachfrage in den Griff zu bekommen: Sie ordern neue Container – jüngst hat allein Hapag-Lloyd 75.000 Boxen bestellt, die ab Jahresende entlastend in Verkehr kommen können. Sie chartern oder kaufen Schiffe oder geben Neubauten in Auftrag: Nach Angaben der Schiffahrtsorganisation Bimco (Baltic and International Maritime Council) standen am 26. August in den Orderbüchern der Werften 619 Containerschiffe, übrigens meist mittlerer Größe. Das sind knapp zehn Prozent der aktiven Flotte; nur werden sie vorwiegend erst ab 2023/24 fertig und in Dienst gestellt. Der Welthandel wird sich also gedulden müssen.