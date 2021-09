Warten auf den »Linksrutsch«

Danny Gohlke/dpa Dietmar Bartsch und Janine Wissler (Rostock, 27.8.2021)

Neben der Bühne war der bei Demonstrationen schon eingesetzte aufblasbare Haifisch mit der Aufschrift »Miethaie zu Fischstäbchen« aufgestellt. Eine programmatische Dekoration. Zähne zeigten am Donnerstag abend auch die Spitzenpolitiker der Partei Die Linke, die auf dem Hamburger Gänsemarkt auf ihrer »Städtetour« zur Bundestagswahl Station machten. Die Spitzenkandidaten der Partei – Koparteivorsitzende Janine Wissler und Kofraktionschef Dietmar Bartsch – sowie die Kofraktionschefin Amira Mohamed Ali hielten vor einigen hundert Zuhörern kämpferische Reden. Sie kritisierten soziale Ungleichheit, Wohnungsnot und andere Missstände. Mit von der Partie waren auch Hamburgs Spitzenkandidaten, Deniz Celik und Zaklin Nastic.

»Wir brauchen einen Politikwechsel, darunter macht es die Linke nicht«, rief Wissler aus. Dass gerade in der Coronakrise die soziale Schieflage noch mal zugenommen habe, »viele ärmer, aber nur einige wenige reicher« geworden seien, dürfe nicht hingenommen werden. »Es ist höchste Zeit, über Umverteilung nicht nur zu reden«, so die Linke-Politikerin. Allein 2020 seien rund 70.000 Millionäre dazugekommen, während alleinerziehende Mütter ihren Kindern erklären müssten, dass sie kein Geld für ein angemessenes Geburtstagsgeschenk hätten.

Mit Spott bedachte die Rednerin die Äußerung von CSU-Chef Markus Söder, der angesichts aktueller Umfragen vor einem »historischen Linksrutsch« gewarnt hatte. Es sei »ganz schön« zu sehen, welche Panik sich in der Union derzeit breitmache, weil ihr der Verlust des Kanzleramts drohe. »Hysterische Warnungen« würden ausgestoßen – vor einem »Linksbündnis« unter Führung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie halte allerdings die Vorstellung, dass die BRD mit Scholz »kurz vorm Sozialismus steht« doch für »ein bisschen kühn«. Mit dem SPD-Mann verbinde man eher die Hartz-IV-Gesetze, die Schuldenbremse oder die »schwarze Null«, so Wissler weiter.

Bartsch ging in seiner Rede auf das Thema Afghanistan und das Abstimmungsverhalten seiner Fraktion in der vergangenen Woche ein – jedoch nicht darauf, dass die Linke-Fraktion erstmals nicht geschlossen »nein« sagte zu einem Kampfeinsatz der deutschen Streitkräfte. Ihm war wichtig, Behauptungen entgegenzutreten, man habe der Rettung von Menschenleben eine Absage erteilt, weil sich Die Linke bei dem Votum mehrheitlich enthalten hatte. So etwas zu sagen, sei »eine Unverschämtheit«, so Bartsch. Keiner in seiner Fraktion sei dagegen, dass Menschen gerettet werden. Vorwürfe, nicht mit »Ja« gestimmt zu haben, dienten denen als Ablenkungsmanöver, »die für das Desaster in Afghanistan die Verantwortung tragen«. Man sei nicht bereit gewesen, »einem schludrigen Mandat« zuzustimmen, erklärte Bartsch.

In Afghanistan seien in 20 Jahren Zehntausende Zivilisten umgekommen, 72 Prozent der Afghanen lebten unter der Armutsgrenze. »Das einzige, was dort funktioniert hat, ist der Opiumanbau«, so Bartsch: »Was für eine desaströse Bilanz!« Der Kofraktionschef widersprach Aufforderungen liberaler Medien und aus anderen Parteien, Die Linke solle sich zur NATO bekennen. Bartsch plädierte für ein »System kollektiver Sicherheit unter Einschluss Russlands«. Die NATO-Kriegsallianz sei »ein Relikt des Kalten Krieges«.

Mohamed Ali verwies darauf, dass Die Linke als einzige Partei im Bundestag keine Spenden von Unternehmen annimmt. Dass die anderen Parteien mit Großspenden aus der Wirtschaft alimentiert werden, sei offenbar ein Grund für deren unsoziale Politik. Wenn man sich frage, warum die Mieten immer weiter stiegen, immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung herausfielen und »Miethaien« nicht die Zähne gezogen würden, sei da die Antwort zu finden. Die Immobilienbranche habe Union, FDP und SPD mit Großspenden in Höhe von 7,6 Millionen Euro versorgt, allein die Union habe 5,4 Millionen Euro bekommen. Es müsse Schluss damit sein, »dass Politik käuflich ist«, rief Mohamed Ali unter großem Beifall aus.