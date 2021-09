Bahn frei für die GDL

Frank Rumpenhorst/dpa Die Lokführergewerkschaft um Claus Weselsky siegte am Freitag vor dem hessischen Landesarbeitsgericht

Der Streik geht weiter. Die Deutsche Bahn scheiterte am Freitag auch im zweiten Anlauf mit den Bemühungen, den Arbeitskampf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit juristischen Mitteln zu unterbinden. Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main lehnte in zweiter Instanz eine entsprechende einstweilige Verfügung ab. Die Parteien stritten insbesondere um eine Klausel, mit der die GDL ihre Tarifverträge auch für Mitglieder durchsetzen will, die in Betrieben arbeiten, in denen die Konkurrenzgewerkschaft EVG in der Mehrheit ist. Nach Auffassung des Gerichts müsse diese Klausel leerlaufen, mache aber nicht den gesamten Streikaufruf unwirksam. Schon am Vortag hatte das Arbeitsgericht die Streikziele der Gewerkschaft für rechtmäßig befunden.

Die Manager wollen trotzdem weiter alle Register ziehen. Der Vorstand prüfe, ob die GDL für die wiederholten Streiks auf Schadenersatz verklagt werden könne, sagte eine Konzernsprecherin. Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky erneuerte die Absage an das Bahn-Tarifangebot, weil es nicht für alle Mitglieder der Lokführergewerkschaft gelten solle. Nach seiner Darstellung verlangt der Staatskonzern, den Geltungsbereich eines neuen Tarifvertrags wie bislang auf das Fahrpersonal zu begrenzen. »Damit wird klar erkennbar, dass die DB einem Teil der GDL-Mitglieder ihre verfassungsgemäßen Rechte entziehen will«, sagte der Gewerkschafter dem Spiegel. Damit drohe eine Spaltung der Gewerkschaft in Mitglieder erster und zweiter Klasse. Die Offerte sei »vergiftet«, die Konzernspitze wolle die Gewerkschaft damit in ihrer Existenz gefährden.

Das Bundesarbeitsministerium sieht vor dem Hintergrund des Arbeitskampfs keinen Änderungsbedarf beim Tarifeinheitsgesetz. Eine Sprecherin von Minister Hubertus Heil (SPD) sagte am Freitag in Berlin, das Gesetz sei nie dafür vorgesehen gewesen, Streiks zu verhindern, statt dessen solle es Kooperationen von Gewerkschaften ermöglichen. Dies habe sehr gut geklappt, selbst innerhalb der Bahn habe es lange Zeit funktioniert. Nach dem 2015 verabschiedeten »Tarifeinheitsgesetz« soll bei zwei Gewerkschaften in einem Betrieb nur der Tarifvertrag der größeren Beschäftigtenvertretung angewendet werden. Der Ausstand begann am Mittwoch nachmittag zunächst im Güterverkehr und soll nach fünf Tagen am Dienstag morgen enden. (dpa/Reuters/jW)