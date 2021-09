Unterstützt die Fanhilfen

imago images/Matthias Koch Rot: Ästhetik live in Berlin (22.5.2021)

Der natürliche Feind des am Wochenende arbeitenden szenekundigen Beamten, auch SKB genannt, ist der gemeine Fußballfan. Und so hat es der auch als Zivi bezeichnete Beamte gar nicht gern, wenn sich dieser auf seine Grundrechte beruft und zu seiner Unterstützung einen Fananwalt herbeiruft. Mit noch größerem Argwohn betrachtet Team Blau aber, wenn Vertreter einer Fanhilfe Beistand leisten.

Fanhilfen gibt es an immer mehr Standorten, an denen sich Fanszenen organisieren. Meist in der juristischen Form eines Vereins, so können sie dort Mitglied werden. Dafür bekommen sie dann Beratung und Hilfe, wenn sie in die Fänge der Justiz geraten. Dass so etwas von der Polizei nicht gern gesehen wird, liegt auf der Hand.

Auch ich als Fan­anwalt finde diese Organisationsform gut. Was wäre ich in meiner aktivsten Zeit froh gewesen, so engagierte Mitstreiter an meiner Seite zu haben. Deshalb unterstützen wir als AG Fananwälte und ich selbst die örtlichen Organisationen. Dies um so mehr, da es seit einigen Monaten sogar einen Dachverband gibt, in dem sich bereits eine Vielzahl von ihnen organisiert haben. Auch in der täglichen Arbeit unterstütze ich die Fanhilfen. So haben mich Anhänger meines Herzensvereins darum gebeten, sie bei der Gründung einer Fanhilfe zu beraten. Dem bin ich gerne nachgekommen, und so gibt es jetzt auch eine Fanhilfe für Berlin-Hohenschönhausen. Dies war nur folgerichtig, da bereits seit langer Zeit auch die großen Fanszenen aus Charlottenburg und Köpenick Fanhilfen haben. Auch bin ich in der nächsten Woche zu einer Mitgliederversammlung einer Ortsgruppe eingeladen, um dort einen Vortrag zu Rechten und Pflichten von Vereinsmitgliedern zu halten und Fragen zu beantworten. So tun es mir auch meine Kollegen der AG Fananwälte gleich.

Ich kann nur jedem Fan empfehlen, sich seiner Ortsgruppe anzuschließen oder diese zu unterstützen. Sie sind mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Dienste der Fanrechte tätig und sorgen in diesem Bereich gegenüber der Polizei für mehr Gerechtigkeit. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Wahlkampf herrscht und Innenpolitiker von weiteren Einschränkungen von Beschuldigtenrechten träumen, kann es nur im Interesse aller Bürger sein, wenn Fanhilfen auch im gesellschaftlichen Bereich des Fußballs zu mehr Rechtsstaatlichkeit beitragen.

»Sport frei!« vom Fananwalt