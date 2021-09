Nachschlag: Würstchenparty

Kay Nietfeld/dpa Geißelt »vulgären Pazifismus«: Ulf Poschardt

Vier Typen suchen den Fehler und fragen sich zunächst eine gefühlte Ewigkeit, wo denn die Frau in der Runde ist. Damit war ausnahmsweise nicht Merkel gemeint, sondern Baerbock. Grünen-Stratege Michael Kellner wurde auf dieser Würstchenparty ganz schön in die Mangel genommen, konnte aber auch noch das kleinste Nest auf der Wahlkampftour seiner Kandidatin aufzählen. Dietmar Bartsch (Linke) ließ als milde lächelnder Grandseigneur an der Seitenlinie jede Spitze an sich abperlen. Und einer war ausgenommen von der großen Fehlersuche: Chefredakteur Ulf Poschardt, dem kein Videoaufruf, die Welt zu abonnieren, zu peinlich (»Bitte nicht kündigen!«) und keine Fake-News-Schlagzeile (»Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache«) zu irre ist, um weiterhin seine Spritschleuder volltanken zu können. Er durfte statt dessen Bartsch vorhalten, seine Partei habe letzte Woche nicht begeistert für den Bundeswehr-Einsatz gestimmt, welch »vulgärer Pazifismus«. (mme)