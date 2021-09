»Leiharbeiter kann man kaufen und wieder wegschicken«

imago/UPI Photo Ein Arbeiter poliert einen BMW M760i bei einer BMW-Veranstaltung in New York (22.3.2016)

Sie sind einer der angeklagten Aktivisten, die am 20. Juli 2020 der Zentrale des Münchener Konzerns BMW buchstäblich auf das Dach gestiegen sind. Aus Protest gegen geplante Entlassungen haben sie dort oben ein Banner gehisst. Was wurde Ihnen deshalb am Mittwoch beim Prozess vor dem Amtsgericht München vorgeworfen?

Einem Kollegen und mir, die wegen der Aktion angeklagt sind, wurde Hausfriedensbruch vorgeworfen. Weil wir auf diesem Vordach standen, das Eigentum von BMW ist, sollen wir den Hausfrieden dort angeblich gebrochen haben. Vor Gericht ging es darum, zunächst festzustellen, ob derjenige, der Anzeige erstattet hatte, überhaupt dazu berechtigt war: Es war ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von BMW, dem der Konzern ja nun mal nicht gehört. Deshalb wurde der Prozess letztlich vertagt.

Was wurde ansonsten verhandelt?

Wir hatten das Ganze eher größer aufgezogen, als das Gericht es wollte. Der Kollege, der mitangeklagt ist, berichtete über die Vergangenheit des Konzerns; wie der dahinter stehende Familienclan Quandt, Klatten und Co. in der Zeit des Faschismus zu beträchtlichem Reichtum kam. Im Ersten Weltkrieg wurde er mit Kriegsproduktion groß, im Zweiten profitierte er von Faschismus und Krieg. Allein in München hatte er mindestens 16.664 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge eingesetzt, die aus Polen, der Sowjetunion und anderen von Deutschland überfallenen Ländern stammten, und hier bis aufs Blut oder zum Tod ausgebeutet wurden. Im Anschluss berichtete ich über die Situation heutiger Leiharbeiter bei BMW, die je nach Profitinteresse von einem Tag auf den anderen geheuert oder gefeuert werden. Ich selber war einer von 1.300 Leiharbeitern, die 2018 in Regensburg rausgeschmissen wurden. BMW plant, insgesamt rund 16.000 Arbeiter zu entlassen, während man sich dort durch Kurzarbeit und Staatshilfen aus öffentlichen Kassen bedient. Fazit: Die Schuldigen, Quandt, Klatten und Co., wurden niemals zur Rechenschaft gezogen. Sie nutzen weiterhin ihre Macht aus, um willkürlich die Existenz von Zehntausenden aufs Spiel zu setzen.

Wie wertete die Richterin Ihre Aktion und die Erläuterungen dazu?

Sie sagte, sie rechne es uns hoch an, dass wir nicht aus Narzissmus oder Selbstdarstellung BMW aufs Dach gestiegen sind, sondern es für »ein hehres Ziel« getan hätten. Es bleibe aber dabei: Ob es aus einem guten oder schlechten Zweck heraus geschah; weil es sich um Privateigentum handele, sei es strafbar. Wir sehen das anders. Auf die Anklagebank gehören nicht wir, sondern BMW, gerade am 1. September, dem Antikriegstag. Der Konzern hat von verbrecherischen Regimen und mörderischen Kriegen profitiert. So sahen es auch die Aktivistinnen und Aktivisten, die zum größten Teil das Gericht von außen belagerten, weil wegen Corona nur etwa zehn Leute in den Saal hinein durften.

Wie erinnern Sie Ihre Zeit bei BMW als Leiharbeiter?

Ich war von 2016 bis 2018 dort. Danach wurde eine Schicht eingestellt, 1.300 Leute entlassen. Die Presse berichtete nicht groß darüber, denn wir waren ja »nur Leiharbeiter«. Die kann man wie einen Sack voll Schrauben kaufen und wieder wegschicken, wie es gerade passt. Sie schuften stets mehr Stunden und zu einem geringeren Lohn als bei BMW direkt Angestellte; gern auch auf Abruf.

Was war Ziel der Aktion 2020?

Unser Protest galt den Entlassungen. Wir meinen auch, dass eine auf Autoverkehr fokussierte Produktion unter anderem wegen des Klimawandels nicht mehr sinnvoll ist. Erweiterter Schienenverkehr wäre für die Gesellschaft sinnvoll. Weil das aber keinen Profit bringt, wird das im Kapitalismus schwer umzusetzen sein. Arbeitszeitverkürzung muss der erste Schritt sein, um Entlassungen wenigstens zu verzögern, Enteignung der zweite. Wir müssen selber entscheiden können, was und wie produziert wird.