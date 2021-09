Eroberung Maribs rückt näher

REUTERS/Khaled Abdullah Soldaten der Ansarollah bei einem Begräbniszug für gefallene Kämpfer (Sanaa, 17.2.2021)

Trotz verstärkter Luftangriffe der von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angeführten Kriegskoalition gegen den Jemen konnten die auch als »Huthis« bekannten Ansarollah in den vergangenen 48 Stunden strategisch wichtige Positionen in der nächsten Umgebung der Stadt Marib einnehmen. Die seit 2014 große Teile des Landes kontrollierenden Ansarollah eroberten den Malboda-Berg im Nordwesten der Stadt sowie den Himat-Al-Diyab-Hügel, der sich 15 Kilometer von Marib entfernt befindet. Im gesamten Nordwesten der seit Februar hart umkämpften letzten Hochburg der seit sechs Jahren demokratisch nicht mehr legitimierten »Regierung« von Abed Rabbo Mansur Hadi im Norden des Landes wird seit Tagen nahezu pausenlos gekämpft. Marib hat in den vergangenen Jahren über zwei Millionen Binnenflüchtlinge aus dem ganzen Land aufgenommen. Diese geraten immer wieder zwischen die Fronten und drohen erneut vertrieben zu werden.

Laut Angaben aus jemenitischen Militärkreisen wurden während der jüngsten Offensive auf Marib 22 regierungstreue Kämpfer und 43 Kämpfer der Ansarollah getötet. Allerdings sind Zahlen über gegnerische Opfer im Jemen mit Vorsicht zu genießen. Nicht zuletzt soll mit deren Hilfe die eigene »Überlegenheit« propagandistisch herausgestellt und der Gegner desillusioniert werden. Für die »Regierung« und ihre Verbündeten in Riad und Abu Dhabi wäre ein Verlust der Stadt Marib, die das Zentrum der jemenitischen Öl- und Gasproduktion darstellt und in der sich zudem das Verteidigungsministerium der »Regierung« Hadi befindet, ein Desaster. Nicht nur würden wertvolle Einnahmen verloren gehen – auch der seit sieben Jahren andauernde Krieg wäre voraussichtlich zu Gunsten der Ansarollah entschieden. Diese hätten, würden sie die volle Kontrolle über Marib erlangen, auch in kommenden Friedensverhandlungen einen deutlichen Vorteil.

Symptomatisch für die zunehmende militärische Stärke der Ansarollah sind auch deren Angriffe auf strategisch bedeutende Positionen im Nachbarland Saudi-Arabien sowie auf Militärstützpunkte im Jemen selbst. So wurden am Sonntag bei einem Raketenangriff auf den größten von »Regierungstruppen« genutzten Luftwaffenstützpunkt Al-Anad im Lahidsch-Gouvernement im Südjemen mindestens 30 Menschen getötet – die meisten davon Angehörige einer »regierungsnahen Brigade«, wie es aus jemenitischen Militärkreisen hieß. Bekannt hat sich niemand, »Regierungskreise« beschuldigten aber die Ansarollah.

Der Al-Anad-Stützpunkt gilt als Eintrittstor ins nur 50 Kilometer entfernte Aden, dem derzeitigen Sitz der »Regierung«, und wurde bis 2014 von den USA als Drohnenstützpunkt im sogenannten Antiterrorkrieg und für das Training jemenitischer Spezialkräfte genutzt. Als die »Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel« im März 2015 kurzzeitig Lahidsch übernahm, zog Washington seine Kräfte zurück. Wenige Tage später nahmen die Ansarollah Al-Anad ein, bis die Luftwaffenbasis im August 2015 von »Regierungstruppen« zurückerobert wurde. Seither ist sie mehrfach von den Ansarollah beschossen worden.

Am Dienstag dann wurden bei einem Drohnenangriff auf den saudischen Flughafen Al-Abha acht Menschen verletzt. Das saudische Königshaus machte auch hier die Ansarollah verantwortlich. Eine zweite Drohne – ebenfalls mit Kurs auf den Flughafen – sei abgeschossen worden. In Al-Abha wurde der Flugverkehr vorübergehend ausgesetzt.

Die Wiedereröffnung des Flughafens in der unter ihrer Kontrolle stehenden Hauptstadt Sanaa machen die Ansarollah zur Vorbedingung für Friedensgespräche. Denn obwohl Riad bereits im März ein »Friedensangebot« unterbreitet hatte, das neben einem landesweiten Waffenstillstand auch die Öffnung des Flughafens und die Einfuhr von Treibstoff und Lebensmitteln über den Hafen von Hodeida beinhaltete, wurde der seit fünf Jahren von der Kriegskoalition gesperrte Luftraum bis heute nicht freigegeben. Eine Ausreise von Jemeniten zu medizinischen Behandlungen, zum Studium oder Familienbesuchen wird somit genauso verhindert wie die Einfuhr von dringend benötigten Medikamenten und Nahrungsmitteln, auf die 80 Prozent der Jemeniten angewiesen sind. Auch die vor dem Kollaps stehende jemenitische Wirtschaft wird erheblich geschädigt.