Bekenntnis der Binde

Stuttgart. Die Fußballnationalmannschaft verzichtet vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein auf eine erneute öffentliche Protestaktion gegen das Gastgeberland Katar. Auch wird der noch nicht benannte Vertreter von Manuel Neuer als Kapitän diesmal im Gegensatz zu den EM-Spielen in diesem Sommer keine Binde in den Regenbogenfarben tragen. »Es gilt aber immer noch das Bekenntnis, das mit der Binde zum Ausdruck kam«, sagte DFB-Pressesprecher Jens Grittner am Mittwoch. (dpa/jW)