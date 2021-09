Goldene Zeiten (II)

Tokio. Doppelgold in nur sechs Minuten: Taliso Engel und Elena Krawzow haben den deutschen Schwimmern bei den Paralympics in Tokio zwei Goldmedaillen beschert. Welt- und Europameister Engel siegte in der Startklasse SB 13 über 100 Meter Brust in Weltrekordzeit von 1:02,97 Minuten. Die 27jährige Krawzow siegte über dieselbe Distanz bei den Frauen in der Startklasse SB 13 nach einer starken Aufholjagd in 1:13,46 Minuten und krönte sich erstmals zur Paralympicssiegerin. (sid/jW)