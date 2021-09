imago images/Dennis Hetzschold »Als Anhänger einer zweitklassigen Truppe mit miesem Ruf lässt sich das Fandasein viel besser romantisieren« (Rudolf-Harbig-Stadion, 29.8.2021)

In welchem Habitat bewegt sich ein Spuckelch, und wie kam er zu seinem Namen?

Gemäßigter Dynamofanatiker, der im Laufe der Jahre gelernt hat, die SGD und ihr Umfeld voller Wahnsinniger und Intellektueller, Rechts-nicht-Abgeneigter und Antirassisten, Gutmenschen und besorgter Bürger, Spießer und Hipster nicht allzu ernst zu nehmen. Motto: Dynamo Dresden ist, wenn man trotzdem lacht. Über sich selbst lachen ist vielen Dresdnern nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Der Name ist eine in ’ner Kneipe geborene Suffidee. Es gab sicher einen bedeutsamen Hintergrund, an den ich mich aber nicht erinnere. Heute veröffentliche ich eher unter meinem Namen Uwe Leuthold.

Wären Sie nicht manchmal viel lieber Bayern-Fan?

Nein. Als Anhänger einer zweitklassigen Truppe mit miesem Ruf lässt sich das Fandasein viel besser als »durch dick und dünn mit der einzig wahren Liebe« romantisieren. Allerdings wurde ich Dynamo-Fan, als sie noch die Bayern des Ostens waren. Ich hatte einen Karrierestart als klassischer Erfolgsfan. Damals gewann Dynamo die achte DDR-Meisterschaft und erreichte das Halbfinale im UEFA-Cup. Es war ja nicht absehbar, dass ich erfolgstechnisch auf ein Auslaufmodell setzte.

Warum schaute Spuckelch alle Dynamo-Heimspiele im Gästeblock?

Ich wollte das Selbstbild des Dynamo-Fans einem Realitätscheck unterziehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass unser K-Block den Gästefans durch seine akustische Wucht Respekt einflößt. Ich wollte sehen, wie sehr denen tatsächlich das Blut in den Adern gefriert. Außerdem interessierte mich, ob unser Ruf so mies ist, wie landläufig angenommen. So viel sei verraten: Beides – K-Block und Ruf – sind oft gar nicht so schlimm.

Ist der Gästeblock in Dresden der einzig sichere Ort im Stadion, weil gut von der Polizei geschützt?

Mag sein. Wenigstens für all jene, die es lebend durch Dresden hineinschaffen. Und das gelingt ja nur den wenigsten.

Welche Fans waren am lautesten, wer hat am meisten getrauert, welches Lied bleibt?

Fortuna Düsseldorf feierte hier seinen Aufstieg in die erste Bundesliga. Mit Pyro, Glückstränen, Bierduschen, geschlossenem Support über 90 Minuten. Am traurigsten war der Auftritt der roten Teufel aus Lautern. Tabellenplatz 18 und ein unterirdisches Spiel in Dresden hatten ihnen wörtlich die Sprache verschlagen. »Allez, allez, allez, o St. Pauli, o St. Pauli« rockt ordentlich und hat mich bis in den Schlaf verfolgt.

Was war Ihre schönste Begegnung, und was nervte heftig?

40 Fans des SV Sandhausen, die meisten im Dunstkreis des Renteneintrittsalters, sorgten für Dorfplatzromantik. Ich habe viel über ihren Stolz auf das, was sie da aus eigener Kraft aufgebaut haben, erfahren. Der sportliche Aufstieg vom Anführer der ewigen Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg bis zum Dauergast in der zweiten Bundesliga. Ein schönes Gespräch über eine sehr charmante Seite von Fankultur. Wirklich genervt hat nichts.

Welche Gefühle reiften in Ihnen beim fachgerechten Zerlegen der Gästetoiletten?

Auch wenn ich tief in mich hinein höre, vernehme ich keine Stimme der Empörung. Hast’ halt überall paar Leute dabei, die nicht mit den Basisregeln eines zivilisierten Zusammenlebens vertraut sind. In meiner Auswärtssaison ist es im größeren Stil nur zweimal vorgekommen. Also kein Grund für Endzeitszenarien.

Wie war die Versorgungslage?

Gut. Bei Spielen mit wenigen Gästefans und keinen Warteschlangen am Bierstand zu gut. Im Verbund mit einem langweiligen Spiel habe ich mit Sicherheit mehr Biere im Stadion getrunken, als ich Tore gesehen habe.

Hat man Sie erkannt, oder haben Sie jedes Tor gegen Dynamo zünftig bejubelt?

»Enttarnt« wurde ich von Sandhausen-Fans, da kennt jeder jeden, und beim Spiel gegen Bielefeld. In beiden Fällen entstanden daraus nette Unterhaltungen. Gejubelt habe ich natürlich nicht. Wenn ich von einem verschwitzten Nebenmann im Rausch seiner Torerfolgsgefühle umarmt wurde, fiel es ihm in seiner Euphorie nicht auf, dass die Freude nicht auf Gegenseitigkeit beruhte.

Haben Sie im Gästeblock andere Dresdner getroffen?

Gegen St. Pauli einige, von denen ich aber schon vorher wusste, dass sie dort sein werden. Einen Bielefelder, der seit Jahren in Dresden lebt und eine Dauerkarte für Dynamo hat. Doch gegen seine alte Liebe Arminia zieht es ihn natürlich in den Gästeblock. Und einen älteren Herrn aus Kiel, der bis zu seiner DDR-Flucht in Dresden lebte und damals regelmäßig zu Dynamo ging.

Der Dresdner soll am liebsten Urlaub in Dresden machen.

Erklären Sie das mal Ostsee-Ureinwohnern, deren Strände jährlich von uns geflutet werden. Aber es stimmt schon, für den redlichen Dresdner ist seine Stadt der schönste Ort der Welt. Da muss man nicht unbedingt losfahren und diese Sicht durch die Realität gefährden.

Was halten Sie vom modernen Fußball?

Ich bin weitestgehend ausgestiegen. Bundesliga, Champions League, EM, WM verfolge ich nur noch beiläufig. Macht mir keinen Spaß, dabei zuzusehen, wie Millionen verdient und für überbewertete Spieler wieder ausgegeben werden, damit am Ende die immer gleichen sechs Klubs die Champions League unter sich ausmachen. Von der Langeweile in der Bundesliga ganz zu schweigen. Sportlich ist das sicher top, aber Fußball ist für mich mehr als eine Leistungsshow. Wenn ich hochwertig unterhalten werden will, gehe ich ins Kino oder auf ein gutes Konzert.

Einst erklärten die Dynamo-Fans dem DFB den Krieg. Wer hat gewonnen?

Das ist ein Dauerkonflikt. Mit der Kriegserklärung wurde nur offiziell gemacht, was schon jeder wusste. Seither hat sich nicht viel getan. Verhärtete Fronten und Grabenkämpfe bestimmen das Szenario.