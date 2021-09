Nachschlag: Humanitäre Hilfe

Jafar Khan/AP/dpa Afghanische Familien in einem Zeltlager am Rande von Chaman, einer Grenzstadt in der pakistanischen Provinz Belutschistan (1.9.2021)

Wie will die Union mit Flüchtlingen aus Afghanistan umgehen? Um das zu herauszufinden, hat der Deutschlandfunk beim parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), nachgefragt. Seine Antworten sprechen eine klare Sprache: »Den Personen, die sich loyal gegenüber Deutschland gezeigt haben«, stehe der »Weg nach Deutschland« weiter offen. Doch wie sieht es mit anderen Schutzsuchenden aus dem Land aus? »Es ist unser Kernanliegen, die Fehler von 2015 und 2016 nicht zu wiederholen.« Wenn es nach Mayer geht, sollen konkret Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die flüchtenden Menschen beispielsweise in Pakistan zu halten, so dass sie erst gar nicht nach Europa kommen können. Das hätte man schon damals noch mehr mit dem Libanon und den Syrern machen sollen, so der Staatssekretär weiter. Milliarden, um Geflüchtete in menschenunwürdigen Camps zusammenzupferchen also – die Union und Mayer nennen das »humanitäre Hilfe«. (rsch)